Novosti online/Agencije | 10. septembar 2019. 18:09 > 20:45 |

Američki predsednik Donald Tramp otpustio je danas savetnika za nacionalnu bezbednost Bele kuće Džona Boltona zbog, kako je rekao velikih neslaganja oko brojnih pitanja.Njujork tajms navodi da je reč o nesuglasicama koje se tiču spoljne politike, posebno kada je reč o Iranu, Severnoj Koreji i Avganistanu.On je na svom Tviteru naveo da je prethodne noći obavestio Boltona da njegove usluge više nisu potrebne Beloj kući i da se snažno protivio brojnim njegovim predlozima, kao i drugi u administraciji."Zbog toga sam mu tražio da podnese ostavku, što je on i učinio jutros. Zahvalio sam se Džonu na njegovoj službi. Sledeće nedelje imenovaću novog savetnika za nacionalnu bezbednost", napisao je Tramp.

BOLTON: JA SAM PODNEO OSTAVKU, TRAMP ODGVORIO - DA SUTRA PRIČAMO





Odlazeći američki savetnik za nacionalnu bezbednost Džon Bolton izjavio je danas da je on u ponedeljak veče ponudio ostavku američkom predsedniku Donaldu Trampu, na šta mu je ovaj predložio da razgovaraju sutra.





On je to napisao na svom Tviteru, a nakon što je Tramp izjavio da je on Boltonu predložio da podnese ostavku, prenosi AP.





Otkaz Boltona iznenadio je mnoge u Beloj kući, tim pre što je svega sat vremena pre Trampove objave na Tviteru, pres služba objavila da će se Bolton pridružiti američkom državnom sekretaru Majku Pompeu i ministru finansija Stivenu Mnučinu na brifingu.





Bolton je imenovan za savetnika u Trampovoj administraciji u aprilu 2018. godine, nakon što je sa te funkcije smenjen vojni general H.R. Mekmaster.









TRAMP I BOLTON, ŽESTOKA RASPRAVA ZBOG TALIBANA U KEMP DEJVIDU





Američki predsednik Donald Tram i dosadašnji savetnik za nacionalnu bezbednost Džon Bolton imali su prošle noći žestoku raspravu zbog Trampovog plana da primi lidere talibana u Kemp Dejvidu, prenosi CNN, pozivajući se na dva neimenovana izvora upoznata sa događanjima.





Američka televizija navodi da nije jasno da li se rasprava vodila preko telefona ili uživo.





CNN prenosi i navode neimenovanih izvora iz Trampovog okruženja da je Bolton mesecima iritirao ljude ne samo zbog različitih političkih stavova, već i zbog načina na koji se ponašao.





Izvor je precizirao da je Bolton zvaničnike Bele kuće iritirao svojom taktikom, stilom i hrabrim nastupima.





Na primer, kaže jedan izvor, Bolton je putovao sa mnogo pripadnika osoblja, ponekad ne istim avionom kao predsednik i ponašao se skoro kao da je državni sekretar.





CNN dodaje da Bolton nije bio u sukobu samo sa Majkom Pompeom, već da ga nije podnosio ni šef osoblja Bele kuće Mik Malveni





Bolton je otpušten tako naglo da je on čak ujutro predsedavao sastankom visokih zvaničnika administracije iz Saveta za nacionalnu bezbednost, prenosi CNN.





Izvor te televizije navodi da je sastanak, čija su tema bile izbeglice, održan po planu i danije bilo nikakvih naznaka da će Bolton dobiti otkaz.





Sastanak je održan samo sat vremena pre Trampove objave na Tviteru da je savetnik za nacionalnu bezbednost otpušten.





CNN dodaje da je većina zvaničnika za Boltonov odlazak saznala upravo iz Trampovog tvita.





PESKOV: UNUTRAŠNjA STVAR SAD; KOSAČOV: ŠANSA ZA START





Smena američkog savetnika za nacionalnu bezbednost Džona Boltona je unutrašnja stvar SAD i Rusija se u to ne meša, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov, prenosi Rojters.





Predsednik Odbora za međunarodna pitanja Saveta Ruske Federacije Konstantin Kosačev, međutim, ocenio je za Tass da bi Boltonov odlazak mogao da poveća šanse za produžetak Sporazuma o smanjenju strateškog naoružanja (START).





"Nada da će novi START biti produžen živi dok god je on na snazi, odnosno do februara 2021. godine i nakon Boltonovog odlaska velike su šanse da sporazum bude postignut na vreme i da čak bude unapređen", rekao je Kosačov.





On je dodao da se Bolton uporno protivio sporazumu u oblasti strateške stavbilnosti i kontrole naoružanja, misleći da oni previše ograničavaju SAD u demonstriranju superiornosti.





"Ne znam da li je to razlog što ga je predsednik Tramp otpustio, ali znam da je to razlog što meni nije žao zbog toga", zaključio je Kosačov.





START su 2011. godine potpisale Rusija i SAD i on će biti na snazi do 5. februara 2021. godine, ako ga do tada ne zameni novi sporazum o smanjenju i ograničenju strateškog naoružanja,