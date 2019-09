10. septembar 2019. 13:33 |

Raketa „Bulava“, koja se nalazi u naoružanju ruske nuklearne podmornice klase „Borej“ (RSM-56, prema NATO klasifikaciji), mogla bi da uništi američke gradove, piše Logan Ni, autor članka koji je objavljen u časopisu „Vi ar majti“ (We Are The Mighty).Kolumnista dodaje da Sjedinjene Države ne mogu sebi da priušte uspeh tog projekta.

Ti projektili sa nuklearnim bojevim glavama imaju domet veći od 8.000 kilometara, navodi autor.

„To je dovoljno da raketa, koju bi ispalila podmornica sa južne obale Brazila, pogodi bilo koju metu na istočnoj obali Sjedinjenih Država. A kada pogodi — ima snažno dejstvo. Procene njene snage variraju, ali veruje se da je naoružana sa 6 do 10 bojevih glava za nezavisne mete. A svaka bojeva glava teži od 100 do 150 kilotona“, navodi Logan Ni.

Prema rečima ovog novinara — svaka od bojevih glava sposobna je da uništi grad, a svaka podmornica nosi između 12 i 16 raketa.

Te rakete su sposobne i da probiju sistem protivraketne odbrane.

„Ovo je recept za apsolutno uništenje. Svaka podmornica klase ’Borej‘ može da uništi do 72 cilja, koji pojedinačno zauzimaju površinu jednog grada“, upozorava autor.

Međutim, američki novinar inače da je „Bulava“ precenjena i da u stvarnosti ne funkcioniše onako kako se reklamira.

„Ipak, pošto su rakete uspešno prošle testiranje i mogu da unište čitave regione Sjedinjenih Država, to je poslednja stvar za koju bi milioni Amerikanaca želeli da saznaju kako funkcioniše u praksi“, zaključuje on.

Ruske vlasti su u više navrata saopštavale da novo oružje Rusije nikome ne preti i da je vojna doktrina te zemlje isključivo odbrambena.





sputniknews.com