HAPŠENjEM na aerodromu u Napulju u Italiji Aleksandra Koršunova (57), direktora za razvoj biznisa ruske Objedinjene korporacije za proizvodnju motora, na zahtev Vašingtona, izazvalo je veliko negodovanje u Rusiji i ta nova špijunska afera će sigurno pogoršati međusobne odnose dveju velesila. Koršunova optužuju za industrijsku špijunažu tj. da je ukrao tajne za pravljenje američkog motora da bi se napravio ruski motor za nacionalni projekt aviona MS-21.

Amerikanci tvrde da je Koršunov angažovao za konsultanske usluge Italijana Mauricija Paola Bjankija, koji radi u italijanskoj kompaniji "Aernova" i koji je u februaru ove godine dao izveštaj u kome su preporuke za pravljenje konstrukcije reduktora za ruski motor PD-14. Amerikanci tvrde da je dokument o reduktoru njihov "nou-hau" i da je ukraden da bi se pravio motor za srednjemagistralne avione MS-21 koji nosi ime PD-14 i njegovu modifikaciju PD-35.

Ruski profesor i avio-konstruktor dr Viktor Čujko kaže da je to što tvrde Amerikanci besmislica. On tvrdi da u konstrukciji motora PD-14 uopšte nema nikakvog reduktora, kao što ga nema ni motor PD-35. Čujko objašnjava da su to motori bez reduktora, pa je glupo optuživati Ruse da su ukrali "recept" za njegovo pravljenje.

- Sve američke optužbe o krađi preporuka za pravljenja motora su glupost. Spomenuti motori su konstruisani i napravljeni u ruskim fabrikama - kategoričan je profesor Čujko.

Na pravljenju spomenutih motora bili su angažovani 52 firme, instituta i fabrika.

- Uveren sam da su Amerikanci digli buku zbog toga što je taj ruski motor po karakteristikama bolji od njihovog - kaže Čujko.

Rusi su odlučili da nude stranim kupcima u dve varijante sa američkim motorom PV 1400G kompanije Pratt&Whitney, kao i sa ruskim PD-14, koji je napravila fabrika u Permu. Navodno da je bio dogovor da prvih 20 aviona bude sa američkim motorima. Interesantno je da neki od ruskih sajtova kritikuju predsednika "Rosteha" Sergeja Čemezova, koji je Putinu govorio da je avion MS-21 potpuno napravljen u ruskim fabrikama, a ispada da su za njega potrebne i američke komponente.







Aleksandar Koršunov je bivši diplomata koji je radio kao treći sekretar MIP-a SSSR-a, zatim je bio vicekonzul Rusije u Turskoj. Osim diplomatske akademije, završio je bečku Višu školu ekonomike. Govori engleski, francuski i turski.











