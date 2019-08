Tanjug | 30. avgust 2019. 08:42 | Komentara: 0

List Čajna dejli piše danas da svrha stacioniranja kineskih vojnika u Hongkongu nije simbolička i da oni neće imati razloga da ne reaguju ukoliko se situacija u gradu pogorša.





Kina je u četvrtak završila, kako je navela, rutinsku rotaciju vazdušnih, kopnenih i morskih snaga u Hongkongu, bivšoj britanskoj koloniji, u kojoj se od juna održavaju antivladine demonstracije, podseća Rojters.

Odred vojnika Narodnooslobodilačke armije stacioniran je u Hongkongu od 1997. godine, a toj bivšoj britanskoj koloniji "nad glavom visi" mogućnost njihove raspodele kako bi se ugušili protesti, iako je gradska vlada više puta saopštila da može da se nosi sa situacijom.

PROČITAJTE JOŠ - Peking osuđuje "skoro terorizam" na aerodromu u Hongkongu

Prema proceni analitičara, garnizon broji između 8.000 i 10.000 vojnika, koji se nalaze u bazama na jugu Kine i u nizu kasarna u Hongkongu, koja ima status specijalne administrativne oblasti (SAO).

"Iako vlada SAO do sada nije osećala potrebu da pozove garnizon, to ne znači da to neće uraditi ukoliko to zahteva", upozorava Čajna dejli, koji se objavljuje na engleskom jeziku, u uvodniku.

PROČITAJTE JOŠ - Si grdi "strane sile" za nasilje u Hongkongu

U nastavku teksta ističe se da oružane snage neće imati razloga da ne reaguju, ako se situacija dodatno pogoša i nasilje i nemiri prete da izmaknu kontroli pod vođstvom, kako su naveli, problematičnih osoba, koje se zalažu za secesiju Hongkonga.

Foto printskrin