Milica Ostojić | 22. avgust 2019. 21:18 | Komentara: 0

Nećemo ostaviti brod koji tone, uprkos tome što smo potpisali Sporazum o lealnosti među političkim snagama koja je minirana jednostrano, to iskustvo u Vladi je označilo karakter Pokreta

Luiđi di Maio lider Pokreta 5 zvezdica, najbrojnije partije u Parlamentu, bio je poslednji u nizu u dvodnevnim konsultacijama sa predsednikom Republike Italije, sa osnovnom porukom da njegovoj Partiji najviše odgovara u ovom momentu put izlaska na izbore, ali je istina da su građani glasali za njih 4. marta 2018, da „menjamo Italiju i mislim da je hrabrost u tome da se ne beži već u tome da se do kraja pokuša u promeni sadašnjih stvari a 5 zvezdica ima hrabrosti da dejstvuje za Italiju a ne za sopstvene interese“, podvukao je lider 5 zvezdica.

Nećemo ostaviti brod koji tone, uprkos tome što smo potpisali Sporazum o lealnosti među političkim snagama koja je minirana jednostrano, to iskustvo u Vladi je označilo karakter Pokreta. Hrabrost je u tome da se ne pobegne već da se stvari menjaju, 5 zvezdica ima tu hrabrost i po cenu rizika da izgubi glasove na mogućnim izborima, ali je uvek pozitivno to građani mogu da izraze svoje mišljenje. Naglasili smo predsedniku Republike da su izbori samo jedna pretpostavka koja nas ne plaši uprkos tome što što možemo da izgubimo glasove i da glasanje ne može biti bežanje od obećanja koja smo dali Italijanima.

Pročitajte još - ITALIJA POSLE ŠOKA: Pokušaj da se izbegnu vanredni izbore

Di Maio je naglasio koliko je kraj ove Vlade blokirao započete značajne reforme u brojnim oblastima i ako bi se desilo da zemlja nema novu Vladu do decembra rizikuje se da se stigne u one uslove krize kakvu je imala 2018, a nije pošteno da krizu plaćaju grđani Italije. Zaustavljeni su zakoni koji bi spasili radno mesto hiljadama građana, zakon o pravilima o odlasku u penziju, mogućno je povećanje oporezivanja, zaustavljen bi bio vanredni plan za investicije na Jugu zemlje, zaštita javnih dobara, škola, vode kao javnog dobra i mnogo toga što je Vlada započela sada bi bilo blokirano a bilo je na klorak do realizacije i pobljošalo bi život građana.

Lider 5 zvezdica obavestio je Matarelu o prioritetnim namerama, to jest o 10 tačaka koje treba da budu dovšene, a na prvom mestu je kresanje broja parlamentaraca što je i bio prioritet u kalendaru 5 zvezdica, potom pitanje kako zaustaviti ilegalnu imigraciju.

Konsultacije su završene Di Maiovim obaveštavanjem da su već preduzete dogovori neophodni da se iznađe jedna solidna vladina većina koja bi bila saglasna sa njihovih deset tačaka za realizaciju, s obzirom na posebnu zabrinutost zbog rizika u slabosti italijanske ekonomije i pitanja osiromašenja miliona porodica.

Da li započinju razgovori između lidera Demokratske partije Cingaretija i lidera Pokreta 5 zvezdica Luiđi di Maia ubrzo će se shvatiti ili će se možda iza otškrinutih vrata dveju dojučerašnjih koalicionih partnera u Vladi ukazati nešto drugo ostaje da se vidi i to veoma brzo.