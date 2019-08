NovostiOnline | 21. avgust 2019. 20:15 |

Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da se tragedija kod Arhangelska, u kojoj je tokom ispitivanja raketnog pogona na tečno gorivo poginulo petoro ljudi, dogodila tokom rada nad naprednim vidovima naoružanja.

„Tragedija koja se dogodila u Belom moru je, nažalost, odnela živote naših stručnjaka. To je rad u vojnoj sferi, rad na naprednom naoružanju, mi to ne krijemo. Ljudi koji su povređeni i koji su poginuli, obavljali su izuzetno važan posao radi zaštite bezbednosti naše države. A o tome da smo prinuđeni da posvećujemo posebnu pažnju, govori činjenica da naši partneri, među kojima su američki, ispituju nove sisteme“, rekao je Putin na konferenciji za novinare nakon sastanka s finskim kolegom Saulijem Ninisteom.

Ruski lider je naglasio da je situacija pod kontrolom, a da u susednim državama nije zabeleženo povećanje nivoa radijacije.

„Što se tiče razmene informacija, naše nadležne službe rade. Prema izveštajima koje imam, sve je u normali. Ni susedne države ne beleže povećanje radijacije. To je svima očigledno. To su objektivni podaci. Sve se to zabeleži, kada se nešto događa kilometrima daleko“, rekao je Putin.

On je dodao da na mestu tragedije rade i vojni i civilni stručnjaci.

„Razumećete me, kada je reč o događajima vojnog karaktera, postoje određena ograničenja za pristup informacijama. Što se tiče pitanja bezbednosti, potpuno se slažem s vama, moramo da uspostavimo efikasan instrument, sistem za razmenu informacija te vrste“, rekao je Putin.

Na poligonu Ministarstva odbrane Rusije u Arhangelskoj oblasti 8. avgusta, prilikom ispitivanja raketnog pogona na tečno gorivo, došlo je do eksplozije i požara, u kojem je poginulo petoro ljudi.

AMERIKANCI MOGU SAMO DA PROMENE SOFTVER NA RAKETAMA

Ruski predsednik je naglasio da će Rusija voditi dijalog sa SAD i Evropom o pitanjima strateške stabilnosti, ali da će bezbednost zemlje biti osigurana.

On je dodao da će na dejstva SAD u vezi s ispitivanjem nove rakete Rusija odgovarati istom merom.

Ruski predsednik sumnja da će SAD informisati evropske partnere o tome kakav softver koriste u svojim raketama.

„Šta me brine: ta ispitivanja raketa, kako je saopštio Pentagon, to su ’tomahavci‘, odnosno rakete morskog baziranja. Nju su prizemljili, prilagodili lansiranju s kopna. Lansiranje takvih raketa može da bude ostvareno s uređaja koji se već nalaze u Rumuniji i uskoro treba da budu raspoređeni u Poljskoj. Dovoljno je da se promeni samo softver“, upozorio je Putin i dodao da za Rusiju to znači da se pojavljuje nova pretnja na koju mora da odgovori adekvatno.

On smatra da su SAD istupile iz Sporazuma o likvidaciji raketa srednjeg i kratkog dometa da bi ispitale novu raketu.

„Rusija je razočarana zbog onoga što vidi kod SAD na planu ispitivanja raketa. To protivreči Sporazumu o likvidaciji raketa srednjeg i kratkog dometa i zaoštrava situaciju u svetu“, naveo je Putin.

Pentagon je 19. avgusta objavio da ispituje krstareću raketu kopnenog baziranja s nenuklearnim punjenjem, koja je bila zabranjena Sporazumom o likvidaciji raketa srednjeg i kratkog dometa iz 1987. godine. Sporazum je prestao da važi 2. avgusta, na inicijativu američke strane.





