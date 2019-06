NovostiOnline | 20. jun 2019. 11:18 > 16:08 |

Ruski predsednik Vladimir Putin odgovarai je na pitanje ruskih građana. Tradicionalna „Direktna linija“ održana je 17. put. Na adresu Kremlja je stiglo više od milion pitanja iz oblasti zdravstva, obrazovanja, spoljne politike, socijalne sfere...

Ruse najviše interesuju unutrašnja pitanja: komunalna, socijalna itd. Pitanja su predsedniku stizala tokom cele emisije.

Do 9 sati stiglo je 1,5 miliona pitanja. Kako je saopštio portparol Kremlja Dmitrij Peskov, Putin je pogledao veliki broj pitanja i razvrstao ih po prioritetima.

Podsetimo, prošle godine „Direktna linija predsednika Vladimira Putina“ je trajala 4 sata i 20 minuta.



Na pitanje građana da li je Putinu dosadilo da bude predsednik, ruski lider je odgovorio: Da mi je dosadilo ne bih se kandidovao za četvrti mandat

PUTIN: RUSIJA JE JEDINA VELIKA VOJNA SILA KOJA SMANjUJE BUDžET ZA ODBRANU

Putin je primetio da Rusija nije među liderima po vojnim rashodima. Prema njegovim rečima, ispred Rusije su SAD, Saudijska Arabija i druge države. Prema rashodima, Ruska Federacija se nalazi tek na sedmom mestu i stalno smanjuje rashode.

„Bez obzira na skromna sredstva koja izdvajamo za odbranu, Rusija ne samo da osigurava nuklearni paritet, već je dva-tri koraka ispred (ostalih) po savremenom naoružanju“, rekao je Putin.

„Ako želiš mir, spremaj se za rat“, rekao je Putin.

Putin je naglasio da je odraz moći države pre svega ekonomija, a ne naoružanje.

Rusija je spremna za dijalog sa SAD onoliko koliko je na njega spreman Vašington. Međutim, to neće biti jednostavno.

„Sankcije su velika graška SAD. Nadam se da će to jednom shvatiti“, rekao je Putin.

PUTIN O ZELENSKOM: ON TREBA DA SHVATI DA SE NE NALAZI U KOMEDIJI, VEĆ U TRAGEDIJI

Putin je saopštio da je dvehiljaditih godina gledao nastupe Vladimira Zelenskog. Radi se o talentovanom i duhovitom čoveku. Međutim, to što se dešava u Donbasu nije smešno. Konflikti se ne mogu rešiti bez dijaloga sa samoproglašenim republikama, koji Zelenski odbija.

„Ništa se ne dešava, blokada se pojačava“, ukazao je predsednik Rusije.

O HAPŠENjU NOVINARA - TAKVI SLUČAJEVI NE TREBA DA SE PONOVE

Putin je prokomentarisao i hapšenje ruskog novinara Ivana Golunova pod sumnjom da je posedovao narkotike.

Ruski predsednik smatra da takvi slučajevi ne treba da se ponove.

„Generali su otpušteni. Nadam se da će biti izvršena istraga kako bi se otkrili krivci koji su stvorili tu nenormalnu situaciju“, dodao je predsednik.

On smatra da je potrebno pojačati kontrolu delatnosti policijskih organa.

PUTIN: UPOTREBA SILE SAD PROTIV IRANA BILA BI KATASTROFA



Ruski predsednik Vladimir Putin upozorio je danas SAD da ne upotrebljavaju silu protiv Irana, jer bi to, kako je reako, imalo katastrofalne posledice.



"Američke vojne akcije protiv Irana bile bi kaztastrofa u najmanju ruku za region", rekao je Putin, a preneo AP i dodao da bi to izazvalo eskalaciju neprijateljstava sa nepredvidivim rezultatima.



Putin je istakao da Iran poštuje uslove nuklearnog sporazuma uprkos povlacenju SAD, dodajući da smatra da su sankcije SAD protiv Irana neosnovane.



PUTIN O MOGUĆEM DOGOVORU SA SAD O SIRIJI: RUSIJA NE TRGUJE SAVEZNICIMA I PRINCIPIMA

„Da li će biti rata sa Iranom?“, interesuju se na društvenim mrežama

Putin je odgovorio da do takvih pitanja dolazi jer američki predsednik Donald Tramp ne održava takve konferencije za svoje građane.

PUTIN: MALO JE VEROVATAN POVRATAK RUSIJE SOCIJALIZMU

Putin je obratio pažnju na saopštenja da je „direktna linija“ – „predstava specijalnih službi“. Predsednik je sa osmehom rekao da to nije tako.

Po njegovim rečima, u pitanju je rad na rešavanju problema i traganju za njihovim rešenjima. Nekad se takva rešenja nalaze direktno kroz dijalog.

SAJBER NAPADI NA "DIREKTNU LINIJU"

Sajber napadi na "Direktnu liniju" se nastavljaju. Međutim, svi su uspešno odbijeni, saopštila je voditeljka programa.

Putin protiv liberalizacije narkotika.

PUTIN OBJASNIO KAD GUBI STRPLjENjE

„Najjednostavnije je mahati štapom, isterivati ljude, otpuštati, strogo kažnjavati. I to nekad treba raditi u flagrantnim slučajevima. Međutim, ako neko nešto ne radi, ja mislim da u tome ima i moje krivice“, rekao je Putin.

PUTIN: NE POSTIJI NIGDE ČISTA TRŽIŠNA EKONOMIJA

„Ne postoji čista tržišna ili čisto administrativno-komandna ekonomija. Kombinovana je prisutna u celom svetu. Čim počnu problemi u ekonomiji, raste uloga države. Čim se situacija smiri, država izlazi iz ekonomije“, objasnio je Putin.

On je naglasio da se država sa kombinovanom ekonomijom, kao Kina ili Indija, brže razvijaju.

PUTIN: RUSIJA JE DEVEDESETIH GODINA BILA NA IVICI RASPADA

On je podsetio na situaciju u zemlji ‘90-ih godina.

„Neću da nazovem bandom ljude koji su upravljali državom devedesetih godina. Međutim, želim da istaknem da je u to vreme bila potpuno uništena socijalna sfera, industrija, vojna industrija, Oružane snage su bile praktično uništene... Doveli su državu do građanskog rata, do krvoprolića na Kavkazu. Država je bila na ivici da izgubi suverenitet i da se raspadne. Naravno, ljudi koji su radili ‘90-ih godina nisu svi krivi za to, ali sigurno ima i onih koji za takvo stanje treba da odgovaraju“, rekao je Putin.

PUTIN O KORUPCIJI: OSEĆAM ODGOVORNOST.

Borba protiv korupcije mora biti transparentna i da ima neki rezultat. Veliki broj pitanja postavljaju Ukrajinci. Pitaju kada će dobiti ruski pasoš. Putin je rekao da će pitanje oslobađanja ukrajinskih mornara biti rešeno dogovorom.

Zabeležen sajber-napad iz inostranstva na kol-centar „Direktne linije“. Putin smatra da država i mediji treba da pomognu razvoj lokalnih proizvodnih brendova

PUTIN: NIVO PRIHODA I ZDRAVSTVO GORUĆA PITANjA ZA RUSE

Nivo prihoda, zdravstvena zaštita, situacija sa smećem i komunalnim uslugama su trenutno goruća pitanja za Ruse, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na početku svoje godišnje televizijske sesije "Direktna linija" tokom koje odgovara na pitanja građana.

Život za ruske građane postao je izazovniji, jer se Rusija pre nekoliko godina suočila sa šokovima, što je narušilo situaciju na domaćem tržištu i negativno uticalo na socijalnu sferu, izjavio je ruski predsednik, preneo je TASS.

"Istina je, zato sam ovu temu identifikovao kao jednu od najakutnijih i važnih", rekao je Putin i dodao da želi da podseti da su pre nekoliko godina naišli na brojne šokove ođednom, to nisu bili čak ni spoljni šokovi povezani sa takozvanim sankcijama ili spoljnim ograničenjima, već tradicionalna izvozna roba - nafta, naftni proizvodi, gas, ugljovodonici, metali, hemijska đubriva, hemija uopšte i neki drugi proizvodi.

"Stoga smo se suočili sa takvim neugodnim elementom u ekonomiji i socijalnoj sferi", rekao je on.

Više od 1,5 miliona ljudi je poslalo svoja pitanja telefonom, video pozivima ili putem interneta.

PUTIN: GLUPOST SU PRIČE DA JE RUSIJA OKUPIRALA DONBAS

„Optužuju nas da radimo na okupaciji Donbasa. To je čista glupost, laž“, zaključio je predsednik.

PUTIN SAOPŠTIO GUBITKE OD SANKCIJA

„Nismo se ni svađali ni sa kim, niti to nameravamo“, odgovorio je Putin na pitanje šta će biti ako se Rusija „pomiri“ sa zapadnim državama.

"Od 2014. godine Rusije je od sankcija izgubila oko 50 milijardi dolara, Evropa – 240 milijarde dolara, SAD – 17 milijardi dolara, a japan 27 milijardi dolara“, dodao je on, govoreći o gubicima od ograničavajućih mera koje je zapad uveo nakon što je krim ušao u sastav Rusije.

Predsednik jer pomenuo i uspeh izvoza poljoprivrednih proizvoda poslednjih godina.

"Da je neko pre 10 godina rekao da će Rusija izvoziti poljoprivredne proizvode u vrednosti od 25,7 mijardi dolara, nasmejali bismo se u lice“.

On smatra da je teško verovati da će se odnos Zapada prema Rusiji uskoro promeniti.





sputniknews.com