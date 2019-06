Novosti online | 18. jun 2019. 19:15 | Komentara: 0

Ukrajinski „Naftogaz“ predložio je ruskom „Gaspromu“ da nakon isteka aktuelnog ugovora krajem godine potpišu novi koji će umesto tranzita gasa kroz teritoriju Ukrajine podrazumevati takozvani „svop“, čime će Ukrajina uzimati ruski gas na granici sa Rusijom, a potom ga davati Evropskoj uniji na zapadu zemlje.Kako je pojasnio izvršni direktor „Naftogaza“ Jurij Vitrenko, to će omogućiti „Gaspromu“ da ne preuzima na sebe rizike oko ukrajinskog regulatora i operatera gasovoda, nego će se time baviti ukrajinska kompanija.Takođe, ruskoj strani neće biti naplaćivana tarifa na tranzit gasa, već će se ta suma obračunavati kao „marža“. Pored toga, istakao je i da će visina te marže biti dogovorena sa predstavnicima Evropske unije.PROČITAJTE JOŠ -Međutim, Vitrenko je izneo i jedan uslov, a to je da se ruski i ukrajinski cevovodi konačno spoje kako bi se osigurao konstantni protok gasa u obimu od najmanje 90 milijardi kubnih metara godišnje, od kojih će 30 milijardi biti dostupno za dodatne kapacitete tranzita ne samo za potrebe „Gasproma“, već i drugih kompanija.Podsetimo, Rusija je već predlagala Ukrajini da se postojeći ugovor o tranzitu ruskog gasa Evropskoj uniji produži na postojećim uslovima, budući da on ističe krajem godine(Sputnjik)