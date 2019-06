NovostiOnline | 17. jun 2019. 13:09 |

Vazdušno-kosmičke snage Rusije dobile su prva dva najnovija lovca MiG-35, rekao je u intervjuu za Sputnjik generalni direktor korporacije za proizvodnju aviona „MiG“ Ilja Tarasenko.

„U poslednje tri godine napravili smo ozbiljan napredak u programu MiG-35. U najkraćem vremenskom roku smo pokrenuli proizvodnju tog aviona, izvršili smo njegovo testiranje, a za samo dve i po godine smo došli od konstruktorskih radova do ugovora sa Ministarstvom odbrane“, rekao je Tarasenko.

Prema njegovim rečima, do kraja godine će biti isporučena još četiri lovca.

„Korporacija očekuje da će potpisati još jedan ugovor sa Ministarstvom odbrane za prodaju aviona MiG-35“, dodao je on.

MiG-35 je najnoviji višenamenski lovac generacije 4++. On je potpuno samostalna mašina, koja je u mogućnosti da obavlja čitav niz borbenih zadataka: od praćenja meta do njihovog uništavanja svim vrstama municije kojima Rusija raspolaže. Avion se može koristiti na svim geografskim širinama. Može da radi u temperaturnim uslovima od minus 50 do plus 50 stepeni Celzijusa, kao i u planinskim prostorima. Lovac je namenjen i za izvođenje borbenih zadataka u uslovima aktivnih elektronskih protivmera i vazdušne odbrane velike gustine. Zbog toga lovac ima značajno smanjenu vidljivost, ali povećana je daljina leta i prostor za kačenje oružja.









sputniknews.com