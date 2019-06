Novosti online | 15. jun 2019. 07:58 | Komentara: 0

Amerikanac Kristijan snimio je tajnovitu bazu "Oblast 51" dok je boravio na obližnjoj planini.Iako se već nekoliko godina smatra da "Oblast 51" više nije u funkciji, snimak pokazuje određene aktivnosti, tačnije letelice koje sleću i poleću. Vidi se i nekoliko kamiona.Kristijan je snimio nekoliko videa Oblasti 51, a ono što mu je najviše privuklo pažnju je beličasti objekat koji se nalazi nedaleko od hangara. Međutim, ne može se jasno videti šta je tačno u pitanju.Uhvatio je i takozvani "dženet", avion koji služi za transport vojnog osoblja, a radi se o veoma poverljivoj floti letelica."Oblast 51" je američka vojna baza u Nevadi koju je CIA osnovala 1955. godine. To je veoma visoko čuvana baza za ispitivanje aviona i novog oružja, a upravo zbog velike tajnovitosti se smatralo da se ovde sprovode eksperimenti, možda čak i na vanzemaljcima.Ranih pedesetih godina prošlog veka, američki avioni izvodili su niske letove nas SSSR-om u okviru izviđačkih misija. Ipak, američka vlada stalno je strahovala da bi letelice mogle da budu primećene i oborene.Iz tog razloga, američki predsednik Dvajt Ajzenhauer odobrio je 1954. godine razvoj novog aviona namenjenog špijuniranju Sovjetskog Saveza.Projekat, koji je nosio naziv “Akvaton”, zahtevao je korišćenje udaljene oblasti koja ne bi bila lako dostupna civilima ili špijunima, a "Oblast 51" bila je savršena za to. S obzirom na to da su ranije na istom području vršena nuklearna istraživanja, vojska je bila izuzetno dobro upoznata sa terenom.Na leto 1955. godine počele su da stižu prijave u vezi sa 'neidentifikovanim letećim objektima', ali ono što su ljudi videli nisu bili vanzemaljci, već testiranje borbene letelice U-2 koja je imala sposobnost letenja na 18.000 metara visine.Putnički avioni leteli su na visini od 3.000 do 6.000 metara, što znači da piloti nisu mogli da znaju šta predstavljaju ‘male tačke’ koje bi videli visoko na nebu.Iako je američka vlada znala da je reč o avionu U-2 , to svakako nije smela da iznese u javnost, tako da je objasnila da je reč o ‘prirodnim fenomenima’ i ‘meteorološkim istraživanjima’.Sve je držano pod velom tajne do 2013. godine kada je američka vlada priznala njeno postojanje i objavila mnoge do tada poverljive dokumente.Iako se smatra da više nije u funkciji, Kristijan je želeo da pokaže da se baza očigledno i dalje koristi.Ulaz je dopušten samo malom broju ljudi, bezbednost je na visokom nivou, a lokacija je dugo bila nepoznata.Ne zna se čemu tačno baza danas služi.