11. jun 2019.

Ministarstvo pravde SAD dostavilo je zvaničnicima u Ujedinjenom Kraljevstvu formalni zahtev za izručenje Džulijana Asanža, što znači da je malo verovatno da da će biti daljih optužbi SAD protiv osnivača VikiLiksa, piše Vašington Post.Jedan neimenovani američki zvaničnik rekao je da je zahtev poslat u četvrtak. Prema sporazumu Sjedinjenih Država sa Britanijom zahtev se mora poslati u roku od 60 dana nakon Asanžovog hapšenja 11. aprila u ambasadi Ekvadora u Londonu.Isti sporazum zabranjuje SAD da procesuiraju Asanža za bilo kakve navodne zločine osim onih koji su navedeni u zahtevu za izručenje, osim ako se ta dela dogode nakon njegovog izručenja. U optužnici sa 18 tačaka podnetoj prošlog meseca, tužioci su optužili Asanža za kršenje Zakona o špijunaži i zaveru za hakovanje vladinog kompjutera.Ministarstvo pravde nije tužilo Asanža za razotkrivanje hakerskog alata CIA iz 2017. godine, koji je nazvan "Trezor 7", prema vladinim zvaničnicima, zbog zabrinutosti da bi to nanelo više štete nacionalnoj sigurnosti. Džošua Adam Šulte, bivši zaposleni CIA-e, optužen je u saveznom sudu u Njujorku da je te informacije prosledio na VikiLiksu.Kada je Asanž uhapšen, američki zvaničnici su naveli da će tražiti njegovo izručenje, protiv čega se on borio iz zatvora u Londonu. On služi kaznu od 50 nedelja zbog skrivanja u Ekvadorskoj ambasadi 2012. godine, da bi izbegao izručenje Švedskoj zbog optužbi za seksualno zlostavljanje.On je prošle nedelje propustio zakazano ročište zbog bolesti, kako su njegovi advokati rekli novinarima. Bio je još pod istragom zbog navodnog silovanja u Švedskoj, iako je sud nedavno presudio da ne bi trebalo da bude izručen, navodi Vašington Post.Saslušanje Asanža u Britaniji zakazano je za 12. jun.