STOKHOLM- Švedski sud je odlučio da neće tražiti pritvor za osnivača Vikiliksa Džulijana Asanža zbog navodnih optužbi za silovanje, javlja APKako je preneo portal "Lokal" to znači da tužilaštvo neće odmah tražiti njegovu ekstradiciju iz Britanije.Američka novinska agencija navodi da ta odluka suda u distriktu Upsala ne znači da će preliminarna istraga u Švedskoj biti obustavljena, već samo da neće doći do izručenja Asanža i da bi on mogao da bude ispitan u Britaniji.PROČITAJTE JOŠ -Prošlog meseca Asanž je izbačen iz ambasade Ekvadora u Londonu, gde je proveo sedam godina jer je zatražio azil da bi izbegao izručenje Švedskoj.Britanska policija odmah ga je uhapsila i sada se nalazi u zatvoru Belmarš u Londonu, gde služi kaznu od 50 nedelja zbog kršenja uslova kaucije.Sjedinjene Američke Države, takođe, žele da im Britanija izruči Asanža, zbog njegove navodne uloge u objavljivanju poverljivih vojnih i diplomatskih dokumenata iz 2010. godine.