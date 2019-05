O. M. | 29. maj 2019. 13:51 | Komentara: 0

Osnovni sud u Tesliću potvrdio je optužnicu protiv Ilije Pavlovića (56) iz tog grada zbog napada na bivšeg ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragana Bogdanića, kojeg je presreo na ulici i udario šakom u glavu.Optužnicom Pavloviću se na teret stavlja da je počinio krivična dela nanošenje telesnih povreda i ugrožavanje sigurnosti. Napad se dogodio 17. aprila oko 11.30 časova u ulici Marka Pejića u Tesliću.- Dok je oštećeni Bogdanić stajao na trotoaru i razgovarao sa T. S. u blizini se zaustavio automboil "ford fokus" u kome se na mestu suvozača nalazio Pavlović. On je otvorio prozor vozila i počeo da psuje, a zatim je izašao iz vozila prišao Bogdaniću i rekao da mu on nešto preti i da to neće ići tako - navodi se u optužnici.Pojašnjava se da je Pavlović potom uputio ozbiljne prijetnje Bogdaniću da će ga "polomiti i ubiti", a zatim ga je šakom udario u desnu slepoočnicu. Od udarca Bogdanić je pao na trotoar i zadobio nagnječenje slepoočnog dela glave i laki potres mozga.- Nakon udarca optuženi je ponovo zapretio Bogdaniću navodeći: "Idi kod ovih svojih u policiju, prijavi slobodno, polomiću te i pred njima i tebe i tvoje". Oštećeni je pretnje shvatio ozbiljno i telefonom ih saopštio supruzi i rekao joj da ide u Banjaluku. Kako je i ona pretnje ozbiljno shvatila telefonom je obavestila njihovog sina, navodeći šta se dogodilo, da bi potom otišla u Banjaluku, što je kod oštećenih izazvlao strah za njihovu bezbednost - navodi se u optužnici.