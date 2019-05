AP navodi da širom "Starog kontinenta" traje bitka za uticaj u budućem sazivu Evropskog parlamenta.

Navodi se da je, prema podacima dobijenim do sredine popodneva, izlaznost blago povećana u Španiji, Francuskoj i Nemačkoj.

At 17h, turnout in France for the European Parliament elections was 43%, up substantially from 35% at the same time in 2014. Turnout is particularly strong in areas where Marine Le Pen's far-right party draws the most support -- the north, around Marseille, etc.