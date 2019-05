Novosti online | 23. maj 2019. 18:41 |

Rusija nema nikakve veze sa skandalom u koji je umešan bivši austrijski vicepremijer Hajnc Kristijan Štrahe, izjavila je portparolka Ministarstva inostranih poslova Rusije Marija Zaharova.Nedelju dana uoči izbora za Evropski parlament najveći nemački mediji istovremeno su objavili da je vicekancelar Štrahe razmatrao mogućnost kupovine medijske imovine radi uticaja na izbore. Štrahe je, prema navodima medija, razgovarao s izvesnom „Ruskinjom". Političar je, međutim, izjavio da je žena državljanka Letonije. Usledile su brojne ostavke članova Vlade Austrije.Zaharova je, pre svega, spomenula izveštavanje televizijskog kanala „Juronjuz" koji je vest predstavio kao „korupcijski skandal povezan s Rusijom".PROČITAJTE JOŠ -„Zemlja se zove Austrija. Ljudi koji su umešani u priču nemaju rusko državljanstvo, ili makar mi za to ne znamo. Nikakve činjenice televizijski kanal nije predstavio. Ponovo je samo preneo neproverene, neistinite informacije, prema kojima je jedan od glavnih aktera u priči odjednom, neočekivano, postao Ruskinja, iako je safa već svima poznato da je to predstavnica Letonije", rekla je Zaharova, podsetivši da su je mediji potom preimenovali u „devojku koja govori ruski jezik".Zaharova je ocenila da taj događaj i odnos medija prema njemu predstavlja primer uporne, dosledne manipulacije društvenom svešću „nametanjem teze o nekakvoj umešanosti Rusije u unutrašnje političke procese u evropskim zemljama i, pre svega, u Austriji".„Kakve veze s ovim ima Rusija potpuno je nejasno", istakla je Zaharova i naglasila da je kriza vlasti u Austriji isključivo unutrašnji proces.„Imam osećaj da je to prosto nekakav naručeni spin i kampanja, jer se navode stvari koje nemaju veze sa stvarnošću, spomenula sam ih, reč je o stalnom povezivanju s Rusijom. Pritom se ne navode činjenice koje su u ovakvoj situaciji nužne", dodala je Zaharova.Mediji koji su objavili skandalozni materijal ukazali su na to da je snimljeni sastanak bio „zamka" za političara koji se zajedno s Austrijskom partijom slobode zalaže za ukidanje sankcija Rusiji i normalizaciju odnosa s Moskvom.Štrahe, koji je situaciju nazvao namernim političkim ubistvom, bio je primoran da podnese ostavku. Austrijski kancelar Sebastijan Kurc prekinuo je koalicionu saradnju sa Štraheovom partijom i objavio vanredne parlamentarne izbore.(Sputnjik)