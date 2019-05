Tanjug | 19. maj 2019. 23:59 | Komentara: 0

Glavni pregovarač EU za Bregzit Mišel Barnije smatra da Velika Britanija koja je još uvek članica EU ima pravo da imenuje evropskog komesara."Sve dok je Britanija članica EU ona ima sva prava i odgovornosti. To uključuje pravo na komesara i pravo da ima predstavnike u Evropskom parlamentu. Neće biti dvoklasnog parlamenta", rekao je Barnije za nemački Bild am Zontag, prenosi evropski portal Politiko.Barnije je negirao glasine da je zainteresovan za poziciju predsednika Evropske komisije i ponovio podršku Manfredu Veberu koji je vodeći kandidat Evropske narodne partije."Ja sam kao i on, član EPP i kao takav lojalan", rekao je on.Dodao je da sadašnji dogovor o Bregzitu je jedini način za Britaniju da napusti EU na uređen način.