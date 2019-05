View this post on Instagram

Mit meinem Schatz am gestrigen Moskauer Ball Und NEIN, das ist KEIN ECHTPELZ (ich dachte, dass wäre leicht erkennbar, aber offensichtlich nicht). Ich hoffe, dass alle die sich diesbezüglich aufregen vegan sind... - sonst müsste man von einer gewissen Heuchelei ausgehen... #moscowball2018 #moskovskiй #moskauerball #alleswalzer #ballseason2018 #vienna #wien #johanngudenus