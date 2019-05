Tanjug | 18. maj 2019. 13:17 | Komentara: 0

"To je bilo delovanje u pijanom stanju, kojim sam želeo da impresioniram lepu domaćicu večeru. Delovao sam kao tinejdžer i povredio sam svoju suprugu. Filipa, ako ovo gledaš, a znam da si povređena, nadam se da možeš da mi oprostiš", poručio je supruzi Štrahe drhvatim glasom.





Hajnc Kristijan Štrahe ,foto Ap



Austrijski vicekancelar i lider desničarske Slobodarske partije Austrije (FPO) Hajnc Kristijan Štrahe podneo je danas ostavku na političke funkcije zbog video snimaka koji su se preko nemačkih medija pojavili sinoć, a na kojima se vidi kako navodnoj nećaki jednog ruskog milijardera nudi državne poslove u zamenu za finansijsku podršku njegove stranke u julu 2017. godine.U prisustvu članova vlade iz redova FPO, on je danas u Beču na vanrednoj konferenciji za štampu, posle razgovora s kancelarom Sebastijanom Kurcom, rekao da je šef vlade prihvatio njegovu ostavku na mesto vicekancelara."Već duže su postojale glasine da će se iz inostranstva pokušati uticati na izbore (za Evropski parlament). U prošlosti sam već više puta bio meta pokušaja rušenja, lažnim pričama da koristim droge, ili da sam blizak ekstremnim desničarima. U poslednje tri godine sam puno doživeo, ali ovo što je pre dve godine inscenirano, ima sasvim drugu dimenziju", rekao je Štrahe.Povodom objavljenog video snimka, on je rekao da se radi o ženi koja je zloupotrebila vanredno emocionalno stanje njegovog saradnika Johana Gudenusa posle smrti oca."Radi se o navodnoj letonskoj državljanki koja je rekla da želi da se doseli s detetom u Austriju i da ovde investira. Bilo su joj potrebni meseci da pridobije poverenje Gudenusa kako bi upoznala i mene. Radilo se o privatnom razgovoru u prisustvu njenog nemačkog prijatelja na Ibici, koji nas je pozvao na večeru u svoju vilu. Ilegalnim metodama, zloupotrebom video kamera, pokušali su da navedu Gudenusa i mene na izjave koja bi predstavljala krivična dela", rekao je Štrahe.Istakao je da su emitovani snimci izvađeni iz konteksta, da je tu ženu video samo jednom, te večeri, nakon čega nije imao s njom više nikakav kontakt, kao što to nisu imali ni drugi iz stranke."Znam da sam tokom našeg razgovora te večeri, koji je trajao sedam sati, u više navrata ukazivao na potrebu poštovanja zakona. Poznato je da kod mene nema nezakonitog delovanja. Zbog toga tražim celokupni snimak, koji će dokazati to", dodao je Štrahe.Dalje je naveo da je bio pod dejstvom alkohola i da je olako o svemu i svačemu govorio, tako da zna da su njegove reči bile i strašne, zbog čega se izvinjava svima kojima je napravio probleme ili ih vređao, jer, kako dodaje, tada je pominjao i najgore glasine o kancelaru.Ukazao je da je ovim objavama prekršen i novinarski kodeks, i da je jedino krivično delo vezano za ovu aferu, što je inscenirana klopka."To je bio ciljani politički atentat. Pitam se na šta su sve spremne te grupacije svojom kriminalnom energijom", rekao je Štrahe.On je najavio da će preduzeti sve pravne korake, da će podneti tužbe protiv autora video i medija.On je izneo i da postoje indicije ko stoji iza svega."I pored toga, kažem da je ovo bila glupa, neodgovorna greška. Četrnaest godina sam lider FPO i od tada sam stranku odveo na te visine da možemo ravnopravno da razgovaramo s koalicionim partnerom. Zato ne želim da dam povod da padne vlada, koja je uspešno delovala. Naše učešće u vladi je doprinelo većoj bezbednosti u zemlji, povećanju prihoda porodicama, penzionerima, smanjenju dugova države, kao i uvođenju strogog sistema azila. Ima još puno toga da se učini i želimo da se nastavi primena programa rada vlade", rekao je još Štrahe.On je istakao da ova afera ne sme da bude razlog da se to onemogući i da bude povod za rasformiranje vlade, što je bio cilj afere.Zbog toga je, kako je preneo, kancelaru ponudio ostavku, koju je on prihvatio."U nedelju ću i stranci podneti ostavku na mesto lidera, a moje mesto će preuzeti Norbert Hofer", najavio je još Štrahe.