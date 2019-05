Tanjug | 18. maj 2019. 14:54 | Komentara: 0

Nosilac liste desničarske Slobodarske partije Austrije (FPO) na izborima za Evropski parlament Harald Vilimski ocenio je danas, povodom afere oko lidera stranke, vicekancelara Hajnc Kristijana Štrahea, da ona koristi samo Žan-Klodu Junkeru, Angeli Merkel i Emanuelu Makronu.Austrijska vlada je danas u dubokoj krizi posle objavljivanja video snimaka na kojima se vidi kako Štrahe nudi navodnoj nećaki jednog ruskog milijardera državne poslove u zamenu za finansijsku podršku njegove stranke u julu 2017. godine.Vilimski je u Gracu, na pokrajinskoj skupštini FPO, rekao da se trenutno nad strankom "nadvilo nevreme“."Međutim to nevreme ima i objašnjenje. Kome to koristi? Koristi samo Junkeru, Merkelovoj i Makronu", poručio je Vilimski.On je rekao da se "naprasno, iz vedra neba, pojavila priča iz 2017 godine, dve godine je držana u fijoci i uz to organizovana je iz Nemačke", kazao je Vilimski.Upitao je ko stoji iza svega, dodajući da su profesionalci na delu, uz informacije dobijene od obaveštajnih službi."Tamo su dvoje naših ljudi napijeni“, tvrdi Vilinski snimaka sastanka u jednoj vili na španskom ostrvu Ibica.On je istakao da ne može da zamisli da bi članovi njegove stranke tako nešto rekli da nisu bili pod dejstvom alkohola.Kako će se stvar razvijati rekao je da ne zna, ali je pozvao na smirenost."Ono što je važno jesu izbori 26. maja (za Evropski parlament). Ako ne uspemo da uputimo jasan signal u korist naše zemlje, onda će se u narednih pet godina primeniti ono protiv čega se borimo", naglasio je zvaničnik FPO.Vilimski je istakao i da se stiče utisak da iza ove afere stoji međunarodna zavera.