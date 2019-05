Novosti online | 16. maj 2019. 12:15 |

Anesteziolog Frederik Pešie, lekar iz Francuske uhapšen je zbog sumnje da je otrovao više od 50 pacijenata, kako bi kada im pozli, uleteo u zadnjem trenutku, spasao ih i izazvao divljenje svojih kolega.Tužilac ga je nazvao vatrogascem piromanom. Anesteziolog je priveden zbog, kako se navodi u optužnici, 42 veoma ozbiljna slučaja, u koja spada 20 smrti, koje su se desile u toku njegovog 17-godišnjeg rada u klinikama i bolnicama u Bezansonu, u istočnoj Francuskoj.Pešie je navodno u anesteziju koju su koristile njegove kolege dodavao ono što ne sme, kako bi "uleteo u poslednjem trenu i spasao umirućeg pacijenta", tvrde tužioci i ističu da je na taj način on želeo da zavredi poštovanje i divljenje svojih kolega, a da ga žrtve obožavaju.PROČITAJTE JOŠ -Njegova opasna igra je davala ploda. Mnoge kolege smatrale su ga brilijantnim anestezilogom.- Ako se optužbe ispostave kao tačne, on će biti najveći serijski ubica u istoriji Francuske - rekla je Me Beran, advokat koji zastupa nekoliko žrtava.Anesteziolog je već pod nadzorom, jer je optužen za trovanje nekoliko pacijenata u maju 2017. godine, od kojih je dvoje umrlo. Sve žrtve su inače bile zdrave, dok nisu dobile tajanstvene i iznenadne srčane udare. Istražitelji su pronašli da su nivoi kalijuma u njihovoj krvi pet puta veći od smrtonosne doze.Nakon što su ispitana tela još četvoro pacijenata, ekshumirana u decembru, i u njima su nađene visoke doze kalijuma.Optuženom je zabranjeno da se bavi medicimnom do kraja suđenja. On i dalje tvrdi da je nevin, a njegovi advokati su podneli žalbu zbog zabrane da se bavi medicinim, rekavši kako ga je to stavilo u "komplikovanu" finansijsku situaciju.(Telegraf)