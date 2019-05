Tanjug | 13. maj 2019. 10:22 | Komentara: 0

Grupa ruskih inspektora sprovešće tokom maja dve posmatračke misije - iznad SAD i BiH.Teritoriju SAD nadgledaće Rusi od 12. do 20. maja, a BiH od danas do 17. maja, prenela je agencija Tas s."Grupa ruskih inspektora planira da sprovede posmatračke letove sa avionima Tupoljev Tu-154MLK-1 iznad SAD, a na osnovu primene međunarodnog sporazuma o otvorenom nebu", naveo je ruski list Krasnaja Zvezda.Iznad BiH leteće avioni Antonov AN-30B, sa maksimalnom udaljenošsću od 720 kilometara.Sporazum o otvorenom nebu potpisalo je 27 zemalja u Helsinkiju, 24. marta 1992. godine, a do danas ih je ukupno 34 zemlje-potpisnice.Svrha tog sporazuma je izgradnja poverenja između zemalja kroz poboljšanje mehanizma kontrole vojne aktivnosti i usklađenost dogovora o kontroli naoružanja.Ovo nije prvi put da Bosnu i Hercegovinu posmatra jedna strana sila.Prethodnih godina teritoriju BiH posmatrale su Ukrajina, Italija, Kanada, Francuska, Nemačka, Mađarska, Belgija, Holandija i Hrvatska, preneo je Klix.ba.