Novosti online | 07. maj 2019. 21:40 |

Televizija REN TV objavila je dešifrovane razgovore dispečera sa posadom aviona „Aeroflota“ koji se zapalio nakon hitnog sletanja na Šeremetjevu u nedelju.Nakon udara groma u avion pilot Denis Evdokimov ocenio je povrede kao ozbiljne, ali ne i kritične. Posada je poslala na zemlju signal Pan-Pan. On znači da je avion pod pretnjom, ali nije potrebna hitna pomoć.„Molim da se vratimo. Izgubljena je radio-veza i avion gori u gromu“, rekao je komandir aviona.PROČITAJTE JOŠ -Dispečer koji radi sa pilotom na prilazu aerodroma preneo je saopštenje kolegama. Nakon toga je pilot rekao da ne može odjednom sleteti. Dispečer je pitao da li je potrebna posadi neka pomoć.„Ne, za sada je sve u redu“, odgovorio je pilot. On je dodao da postoji problem sa vezom i automatskim upravljanjem aviona.Nakon toga je posada opet počela da se spušta. Pilot nije odmah potvrdio spremnost za sletanje. Dispečer se požalio da se pilot ne čuje. Posle nekih korekcija posada je odlučila da sleti, ne kompjuterski, već uz pomoć instrumenata.Dispečer je predao avion kolegama sa aerodromskog tornja. Pilot je zatražio pomoć. U tornju su odgovorili da posada nastavi sa sletanjem.Dispečer je saopštio pilotima brzinu vetra i dozvolio im da slete. „Spasilačke službe su na pisti“, rekao je on. Nakon toga se razgovor prekida. Uskoro se avion zapalio.(Sputnjik)