Od snimka na kome nastavnik pljuje učenika u školi u Beču, pa i od onog na kome grupa đaka okružuje tog istog profesora i gura ga uz tablu, skandalozniji je možda samo video na kome jedan od tih učenika mota rizlu ni na metar od profesora, usred učionice.Na njemu mladić sedi do nastavnika ispred celog odeljenja, gde ga je, kako se spekuliše na mrežama, profesor stavio kako ne bi dalje ometao čas. No, taj potez nije urodio plodom, jer mladić u sledećem trenu vadi cigare, rizlu i upaljač i počinje da nešto mota nasred časa.Koliko se na snimku vidi, cigara je prazna, a nešto duvana rasuto je po stolu. Mladić liže kraj rizle, savija je, pali, a onda povlači dim. Na društvenim mrežama odmah su se pojavili komentari kako nije u pitanju cigara, već džoint, no oni nisu potvrđeni.Kako je naš reporter iz Beča nezvanično saznao iz ove škole, đaci umešani u incident u Visokoj tehničkoj školi u bečkom naselju Otakringu potiču sa Balkana.Škola ne može da otkrije identitet mladića, niti žele da ova priča postane priča o nacionalizmu, ali ono što je sigurno jeste da su učenici sa prostora Balkana - saznao je naš reporter od izvora u Beču.Sporni video je izgleda prvo izašao na Instagramu, a na njemu je tagovan Niko Jurić. Nacionalnost i godine ovog mladića nisu poznati.Ovo je samo jedan od snimaka koji tresu čitavu Austriju poslednjih dana i navode celo društvo da se zapita - kuda ide austrijsko obrazovanje? Ovaj i ostali video materijali doveli su do toga da je nastavnik, koji je učenika pljunuo, otpušten, da su đaci pod istragom, ali i da nekih 10.000 ljudi putem društvenih mreža traži da se smeni cela uprava Visoke tehničke škole u OtakringU.