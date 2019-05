Tanjug | 01. maj 2019. 11:43 | Komentara: 0

Kabinet je prethodno saopštio da bivši premijer pati od akutne bubrežne kolike, bola koji je cesto povezan s kamenom u bubregu.





Bivši italijanski premijer Silvio Berluskoni (82) laparoskopski je operisan je u bolnici u Milanu zbog opstrukcije creva, što je dovelo u pitanje njegovu kampanju za evropske izbore, javlja AP.Berluskonijev kabinet saopštio je da je operacija bila uspešna i da se on dobro oseća. Očekuje se da će Berluskoni izaći iz bolnice za nekoliko dana.U saopštenju objavljenom kasno u utorak, navedeno je da je on imao bolove u stomaku 29. aprila i da je skener otkrio malu blokadu u tankom crevu.Berluskoni je bio hospitalizovan istog dana kada je trebalo da predstavi kandidate svoje stranke "Forca Italia" za izbore za Evropski parlament, 23-26. maja.Nekadašnji premijer planirao je da juče prisustvuje političkom skupu u okviru kampanje za predstojeće izbore za Evropski parlament, ali su mu lekari savetovali da to ne čini.Njemu je prvi put dozvoljeno da se kandiduje za javnu funkciju posle zabrane izrečene zbog osude za poreske prevare iz 2012. godine. Sud je prošle godine presudio da Berluskoni može ponovo da se bavi javnim poslovima zbog dobrog ponašanja.