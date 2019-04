Gvaido je ranije u utorak izjavio da je započeo "završnu fazu" svog plana za smenu predsednika Nikolasa Madura i pozvao građane i vojsku da ga podrže kako bi okončali "Madurovu uzurpaciju".

Gvaido je na svom Tviter nalogu objavio video na kojem drži govor u društvu ljudi u vojnim uniformama i opozicionog političara Leopolda Lopeza, koji je u kućnom pritvoru. Bela kuća saopštila je da Tramp prati situaciju u Venecueli, gde je, kako je navela, Gvaido pozvao na "vojni ustanak" kako bi dobio podršku za njegov plan za zbacivanje Madura.



"Predsednik je obavešten i mi pratimo aktuelnu situaciju", saopštila je portparolka Bele kuće Sara Sanders. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da su Putin i stalne članice ruskog Saveta bezbednosti razgovarali o situaciji u Venecueli.

"Učesnici sastanka posvetili su dosta pažnje situaciji u Venecueli uzimajući u obzir vesti o pokušaju puča", rekao je Peskov. Reagovao je i predsednik Evropskog parlamenta, Antonio Tajani, koji je na svom nalogu na Tviteru ocenio da je danas "istorijski trenutak povratka demokratije i slobode u Venecuelu, što je EP uvek podržavao".

On je dodao da je "sjajna vest" to što su, kako je naveo, vojnici koji poštuju ustav oslobodili Leopolda Lopeza, dobitnika nagrade Saharov, koju dodeljuje EP pojedinicima ili organizacijama, koji su posvetili život u odbrani ljudskih prava i sloboda.



Oglasila se i Španija, koja je naglasila da ne podržava "bilo kakav vojni puč u Venecueli", iako smatra Gvaida za legitimnog lidera te zemlje, preneo je Rojters. "Mi ne sumnjamo da rešenje za Venecuelu mora da ide ruku pod ruku sa izborima, Španija ne podržava nikakav vojni puč", rekla je portparolka španske vlade Izabel Kela.

Ministar informisanja Horhe Rodrigez napisao je to na svom Tviteru nakon što je opozicioni lider Huan Gvaido pozvao na pobunu vojske u videu u kome se on vidi zajedno sa aktivistom Leopoldom Lopezom okruženi naoružanim vojnicima u vojnoj bazi pored Karakasa, prenosi AP.

RANjEN VOJNI PUKOVNIK, GVAIDO VAN KARAKASA?

Vojni pukovnik upucan je danas tokom sukoba sa demonstrantima, izjavio je ministar odbrane Vladimir Padrino.

On je to napisao na Tviteru, navodeći da je do ranjavanja došlo tokom sukoba na jednom putu, prenosi CNN.













"U ovom trenutku ulazi u operacionu salu. Smatram da su vođe opozicije odgovorne", napisao je Padrino.

Kako prenosi američka televizija, vođa opozicije Huan Gvaido i jedan od njegovih ključnih ljudi Leopold Lopez, koji je jutros pušten iz zatvora, su na putu, a njegov portparol je naveo da idu zapadno od Karakasa ne precizirajući tačno gde.









BOLTON: U VENECUELI NIJE PUČ, JER JE GVAIDO LEGITIMNI LIDER

Sjedinjene Američke Države ne smatraju situaciju u Venecueli "pučem" zato što Vašington gleda na vođu opozicije Huana Gvaida kao na lidera Venecuele, rekao je američki savetnik za nacionalnu bezbednost.

"Jasno je da ovo nije udar. Mi priznajemo Huana Gvaida kao legitimnog privremenog predsednika Venecuele i kao što nije puč kad predsednik SAD izda naređenje ministarstvu odbrane, nije ni puč kad Gvaido pokuša da preuzme komandu nad venecuelanskom vojskom", rekao je Bolton.

On je dodao da je situacija veoma ozbiljna i da Tramp i njegovi savetnci prate dešavanja u Venecueli "iz minuta u minut", prenosi CNN.

Dodao je da Tramp želi mirnu tranziciju vlasti u Venecueli i istakao da je važno da "ključne ličnosti u Madurovom režimu" podrše Gvaida.

"Da kažem dve stvari vrlo jasno: prvo, želimo kao glavni cilj mirnu tranziciju vlasti i da Maduri i oni koji ga podržavaju znaju da su sve opcije na stolu", rekao je Bolton.













KARAKAS: VOJNO VOZILO PREGAZILO DEMONSTRANTE

Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kome se vidi kako oklopno vozilo nacionalne garde Venecuele ide direktno ka grupi demonstranata i gazi preko njih.