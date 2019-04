I. S. | 26. april 2019. 15:41 > 18:34 | Komentara: 0

FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron zalaže se za nove pregovore o šengenskom prostoru, čak i ako bi rezultat bilo njegovo prekrajanje, tačnije, "smanjenje broja zemalja članica". Takva, umanjena šengen-zona, prema navodima Evroaktiva, najverovatnije bi isključila Grčku zbog njenog imidža problematične članice kad je u pitanju efikasnost rešavanja zahteva za azil.

Makron smatra da "zajedničke granice, Šengenski, kao i Dablinski sporazum više ne funkcionišu". On, pri tome, misli na neuspeh EU da revidira sistem azila. Prema odredbama Dablinskog sporazuma, za rešavanje zahteva za azil odgovorna je prva zemlja EU u koju su migranti ušli. Izbeglička kriza bez presedana koja je pogodila Evropu 2015. pokazala je, međutim, da većina tražilaca azila ne želi da ostane u zemlji prvog ulaska (najčešće Grčkoj, Italiji ili Španiji), nego nastoji da stigne do Nemačke ili Švedske. Makronova ideja nije novina. Na lanjskom neformalnom samitu EU u Salcburgu, on je kritikovao države Višegradske grupe (Poljska, Mađarska, Češka i Slovačka) zbog odbijanja da preuzmu migrante u okviru programa Evropske komisije za razmeštanje. Tom prilikom, on je rekao da će "zemlje koje ne pokazuju solidarnost na kraju morati da napuste "šengen" i više neće dobijati finansijsku pomoć iz strukturnih fondova".