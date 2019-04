Novosti online | 24. april 2019. 17:54 |

Razvoj najnovijih protivvazdušnih sistema S-500 se privodi kraju, nakon čega će biti pokrenuta serijska proizvodnja tog naoružanja, izjavio je ruski ministar trgovine Denis Manturov.„Ne mogu da iznosim previše detalja, mogu samo da kažem da se razvoj ovog naoružanja privodi kraju i da će uskoro krenuti serijska proizvodnja“, istakao je on.Kako je prethodno najavljivano, S-500 će biti sposoban da uništi balističke i krstareće rakete, kao i druge aerodinamičke ciljeve — avione, helikoptere i ostale vazdušne mete.PROČITAJTE JOŠ -Sistem će biti u stanju da uništi metu u radijusu do 600 kilometara, a imaće mogućnost da detektuje i istovremeno uništi do deset balističkih supersoničnih ciljeva, koji lete brzinom do sedam kilometara u sekundi.Takođe, S-500 će moći da onesposobi bojeve glave na hipersoničnim raketama.Prema svojim karakteristikama PVO sistem S-500 značajno će prevazilaziti S-400 i američki sistem „Patriot“.(Sputnjik)