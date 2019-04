Na televizijskim kanalima u Šri Lanki pojavio se snimak u kojem se vidi osumnjičeni bombaš samoubica u trenutku ulaska u crkvu Sveti Sebastijan u Negombu.

Kamere su snimile osumnjičenog teroristu kako sa velikim rancem na leđima prilazi i potom ulazi u prepunu crkvu.

Snimak su preuzele brojne svetske televizijske stanice.

PROČITAJTE JOŠ - NOVA EKSPLOZIJA ODJEKNULA ŠRI LANKOM: U blizini crkve eksplodirao kombi (FOTO)

U eksploziji koja je usledila više od 50 ljudi je izgubilo život.

U više eksplozija u hotelima i crkvama na Uskrs u Šri Lanki život je izgubilo prema poslednjim podacima 310 osoba, uključujući i više desetina dece i ranjeno je više od 500 ljudi.

CCTV footage has emerged of a suspected suicide bomber entering St Sebastian's Church in Sri Lanka moments before an explosion.



More on this footage here: https://t.co/1bAcNa0LbH pic.twitter.com/aZgzgooqxI