Novosti online | 22. april 2019. 11:54 |

„AKO predsednik Turske Erdogan bude insistirao na nabavci protivraketnog sistema S-400 i izvrši kupovinu i razmeštanje sistema, biće izrečene sankcije na osnovu zakona koji sam prvobitno doneo (u Kongresu). I ne radi se o tome da će sankcije možda biti nametnute — one će biti obavezne. Mi to ne želimo i predložili smo Turskoj druge opcije. Sistem S-400 je nespojiv sa standardima NATO-a“, rekao je Erdogan.Menendez je pre nekoliko dana sa republikanskim senatorom Markom Rubiom predstavio Kongresu „Zakon o saradnji u oblasti bezbednosti i energetike u istočnom Sredozemlju“, niz inicijativa, koje menjaju američku strategiju i uključuju izmene u regionu. Zakon predviđa ukidanje zabrane prodaje oružja Kipru, a takođe zabranjuje isporuku aviona F-35 Ankari, u slučaju da Turska nastavi sa realizacijom planova po pitanju S-400.„F-35 nikada neće biti pored S-400, to se nikada neće desiti. To je stav obe strane u Kongresu. Nedavno smo to podržali u zajedničkom članku sa predsednikom komiteta za spoljne poslove Senata, predsednikom komiteta za vojnu službu i drugima. Slične stavove su izrazili i članovi vlade predsednika Donalda Trampa“, dodao je Menendez.PROČITAJTE JOŠ -Prema njegovim rečima, Ankara treba da se odluči sa kim će sarađivati. „Turska treba da napravi izbor. Ona može da ostane važan saveznik NATO-a da nastavi da se fokusira na Zapad ili da se udalji“, rekao je senator.Na pitanje da li je tačno da se Turskoj neće isporučiti avioni F-35, ukoliko ta zemlja kupi S-400, Menendez je odgovorio da u tom slučaju ne postoje šanse da Turska dobije F-35.„Oni će biti kažnjeni na osnovu američkog zakona, koji predviđa sankcije za sve koji kupuju oružje od Rusije. Ako F-35 bude u blizini S-400, Rusija će moći da sazna sve tajne tehnologije aviona F-35. Čak i oni koji veruju da Turska ostaje veoma važan partner, saglasni su da se to nikada neće desiti“, rekao je Menendez. Ranije je Turska izjavila da neće odustati od planova kupovine S-400 i da bi prva serija sistema PVO trebalo da bude isporučena u zemlju u julu.(Sputnjik)