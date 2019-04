Beta | 22. april 2019. 22:28 | Komentara: 0

PARIZ - Pre glumca Volodimira Zelenskog, koji je u nedelju pobedio u drugom krugu predsedničkih izbora u Ukrajini, nekoliko poznatih ličnosti od Ronalda Regana do Džordža Vee, krenulo je putem politike i došlo do najviših državnih funkcija.Amerikanac Ronald Regan je prva filmska zvezda koja je postala predsednik države.Prvobitno sportski komentator na radiju, zatim glumac u filmovima takozvane B produkcije više od 20 godina, Regan je 1966. godine izabran za guvernera Kalifornije. On je 1981. postao 40. američki predsednik. Biće izabran i u drugom mandatu.Arnold Švarceneger, nekada Mister univerzuma i potom holivudska zvezda, izabran je za guvernera Kalifornije 2003. godine. Poreklom iz Austrije, Švarceneger će sedam godina voditi najnaseljeniju i najbogatiju američku saveznu državu.PROČITAJTE JOŠ -Na Filipinima je glumac Džozef Estrada ušao u politiku 1969, kada je izabran za gradonačenika. Kasnije je bio senator i potpredsednik. Estrada će 1998. godine postati predsednik države ali je smenjen tri godine kasnije zbog optužbe za korupciju.Glumac Džimi Morales je u Gvatemali u oktobru 2015. izabran za predsednika. Kao filmski producent i televizijski voditelj, Morales je postao popularan 2007. godine u ulozi naivnog kauboja po imeno Neto.Džimi Morales,foto EpaU Peruu je poznati glumac Salvador del Solar postao ministar kulture 2016. godine, a premijer u martu 2019.Italijanski televizijski tajkun Silvio Berluskoni tri puta je bio premijer od 1994. do 2011. godine. Uprskos stalnim problemi sa pravosuđenem, vodio je italijansku desnicu 25 godina.Silvio Berluskoni,foto EpaDonald Tramp, milijarder na čelu imperije nekretnina, postao je 2017. predsednik SAD. Nekadašnji vlasnik takmičenja Mis univerzuma, Tramp kao 45. američki predsednik nema nikakvo političko iskustvo, a popularnost je stekao u rijaliti šou programu "The Apprentice" (Šegrt) čiji je producent i jedan od voditelja od 2004. do 2015. godine.Muzikolog i pijanista Vitautas Landsbergis izabran je za predsednika Litvanije 1990. godine. Ušao je u politiku dve godine ranije.Vitautas Landsbergis,foto EpaMišel Marteli, pevač poznat kao "Sweet Micky" (Slatki Miki) bio je predsednik Haitija od 2011. do 2016. godine.Bivši olimpijski šampion u mačevanju (1968. i 1972) Pal Šmit bio je predsednik Mađarske od 2010. do 2012. godine.Svetski poznat fudaler Džordž Vea postao je 2017. godine predsednik Liberije. Pre toga je bio je senator. Bivši šampion u krikretu Imram Kan će 2018. godine postati premijer Pakistan.Džordž Vea,foto EpaDruge poznate ličnosti su imale političku karijeru, kao što su pisci Leopold Sedar Sengor koji je 1960. postao prvi predsednik Senegala posle sticanja nezavinosti, ili Vaclav Havel koji je 1989. godine bio prvi predsednik postkomunističke Čehoslovačke.