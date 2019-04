B. VLAHOVIĆ | 21. april 2019. 19:53 > 23:30 |

MOSKVA - OD STALNOG DOPISNIKA „NOVOSTI“

Novi predsednik Ukrajine u narednih pet godina biće komičar, scenarista i glumac, inače, diplomirani pravnik Vladimir Zelenski (41). On je u drugom krugu ubedljivo pobedio dosadašnjeg predsednika Petra Porošenka. Prema nezvaničnim rezultatima izbora Zelenski je dobio 73 odsto glasova, a Porošenko oko 25 odsto. Nijedan predsednik Ukrajine u postsovjetskoj istoriji nije dobio takvu podršku na izborima kao Vladimir Zelenski.



UPOZORENjE AMERIKE Ukrajinski mediji tvrde da je novoizabrani predsednik dobio upozorenje iz Vašingtona da ne dira Petra Porošenka. Istovremeno, Ambasada SAD u Kijevu je čestitala pobedu Zelenskom.

Čim je čuo rezultate Zelenski se zahvalio građanima Ukrajine koji su glasali da on bude novi predsednik, kao i svojim roditeljima i timu koji mu je pomagao.Porošenko je u nedelju uveče priznao poraz i čestitao Zelenskom koga je u predizbornoj kampanji stalno potcenjivao. Inače, Porošenko je poručio da ostaje u politici. Izborni štab Porošenka je već najavio da će pripremiti revanš na parlamentarnim izborima i nadaju se da će Blok Porošenka imati kao i do sada većinu u Vrhovnoj radi tj.parlamentu.Tešeći sebe Porošenko je citirao Vinstona Čerčila koji je govorio – nikada se ne predaj... On je obećao da će se boriti za evropski put Ukrajine, za ulazak u NATO i zaštitu ukrajinske armije.Interesantno je da je bivši predsednik Leonid Kučma posle izbora rekao da žali novog predsednika jer ratu ne vidi kraj,zemlja se razdvaja a preti i opasnosti od bankrota zemlje. On je posavetovao novom predsedniku da manje obećava a više radi.U prvoj reakciji Moskve zamenik ministra spoljnih poslova Grigorij Karasin je rekao da rezultat izbora pokazuje da gradjani Ukrajine žele promene. U izbornom štabu Zelenskog kažu da su pregovori sa Moskvom jedan od prioritenih zadataka.Iako je do subote Vašington podržavao Porošenka kao iskusnijeg političara, dan uoči izbora američki državni sekretar Majk Pompeo telefonirao je obojici kandidata. Izjavio je da je Amerika spremna da sarađuje sa onim koga izabere narod Ukrajine.



Prvi krug je održan 31. marta, kada je Zelenski osvojio 30,24, a Petar Porošenko 15,95 odsto glasova. Koliko je uoči drugog kruga atmosfera u Ukrajini naelektrisana dokaz je to što je bilo angažovano oko 40.000 policajaca koji su čuvali birališta. A granicu prema Rusiji čuvalo je šest hiljada graničara.



Milijarder Porošenko i šoumen Zelenski su se u ekonomskim programima malo razlikovali. I jedan i drugi obećavali su prosperitet zemlje, kao da zaboravljaju da ustav ograničava mogućnosti predsednika što se tiče uticaja na ekonomiju. Maksimalno mogu da daju predloge Vrhovnoj radi. Ni Porošenko ni Zelenski nisu govorili o velikoj zaduženosti zemlje u inostranstvu i zavisnosti od kredita koje očekuju od MMF.



Predizborni program Porošenka "Velika zemlja slobodnih i srećnih ljudi" u drugoj rečenici navodi da mu je glavni cilj ulazak Ukrajine u EU i NATO. Kandidaturu za EU Kijev može da preda tek 2023. godine.



Izbori su pokazali da Ukrajinci nisu saglasni sa Porošenkom, da je zemlja u poslednjih pet godina postigla to što nije mogla decenijama, a glavni adut mu je što je novoosnovana raskolnička crkva dobila tomos, odnosno priznanje autokefalnosti od Carigradske patrijaršije.



Humorista Zelenski u svom programu tvrdio da mašta da mladi ljudi više ne odlaze u pečalbu. Obećava da će lakše dolaziti do stanova, a da će korupcionaši sedeti u zatvorima. Lekarima i prosvetarima obećava dvostruko veće plate. Zelenski tvrdi da se poslednjih godina u Ukrajini nije moglo pošteno raditi.



Oba kandidata obećavaju povratak Krima i Donbasa. Razlika je što Zelenski tvrdi da u Ukrajini ne treba nikoga prisiljavati da govori samo ukrajinski, već da se na ruskom slobodno govori. I on sam uglavnom govori ruski. Zelenski nema ambicija da na tenku kao oslobodilac uđe u Donbas, o čemu je maštao Porošenko.







Volodimir Zelenski / Foto Tanjug-AP





POROŠENKOV POSLEDNjI UKAZ





OTAC DVOJE DECE





U SUBOTU, kad je zabranjena bilo kakva agitacija, Porošenko je potpisao ukaz kojim je utvrđen plan o ukrajinskoj integraciji u EU i NATO. Realizacijom tog plana treba da se bavi vlada koja kvartalno mora da informiše predsednika. Vlada je taj dokument odobrila 10. aprila ove godine.Vladimir Zelenski ima suprugu Jelenu, koja je završila građevinski inžinjer, ali nikada nije radila u struci, već piše scenarije za humorističke programe. Vladimir i Jelena imaju ćerku Aleksandru i sina Kirila.