Američki državni sekretar Majk Pompeo izjavio je danas u Varšavi da SAD poštuju suverenitet ostalih zemalja u svetu, ali da neće odustati od nastojanja da pridobiju sve države za oštrije sankcije protiv Irana i za stav da Teheran nije partner za razgovore, oko čega postoji neslaganje s evropskim saveznicima."Smatramo da je potrebno više sankcija i jači pritisak na Iran. Poštujemo suverenitet svake zemlje, ali SAD su spremne da ubede sve države da je u našem zajedničkom interesu da vršimo pritisak na Iran koji je najveći sponzor terorizma na svetu", kazao je Pompeo na zajedničkoj konferenciji za novinare na kraju dvodnevne Međunarodne ministarske konferencije o bezbednosti na Bliskom istoku.Šef Stejt departmenta rekao je da je na ministarskoj konferenciji 63 zemlje bilo raznih predloga kako da se suzbiju uticaj i aktivnosti Irana u regionu Bliskog istoka."Smatramo da protiv Irana treba uvesti dalje sankcije. To će eliminisati kleptokratiju u Iranu. Iran nije partner za razgovore, nije pristao na učešće na konferenciji. Niko nije branio Iran, bilo je to jednoglasno, niko se nije javio da ima nešto protiv", rekao je Pompeo.Drugi domaćin varšavske konferencije, šef poljske diplomatije Jacek Čaputovič tvrdio je, bez obzira na oštar antiiranski govor glavnog gosta skupa, potpredsednika SAD Majka Pensa, da konferencija nije bila o Iranu, ali je posle kazao da je u raznim aspektima razgovora bilo reči o negativnoj ulozi Irana na Bliskom istoku, iako to nije bila glavna tema."Nuklearni sporazum sa Iranom na duže staze igra pozitivnu ulogu. Međutim, Poljska vidi da je problem Bliskog istoka tako komplikovan da Evropska unija nema instrumente za njegovo rešavanje. Samo transatlantske veze mogu da pomognu da se taj problem reši", kazao je Čaputovič.Šef poljske diplomatije je priznao da se SAD i EU, uprkos nekim sličnim pogledima na bliskoistočnu krizu, razilaze kada su u pitanju nuklearni sporazum i specijalni mehanizmi koje evropski saveznici Vašingtona uvode kako bi izbegli američke sankcije Iranu, jer EU ne namerava da se povede za SAD i da raskine nuklearni sporazum.Iako zet američkog predsednika Donalda Trampa i njegov savetnik Džared Kušner nije juče i danas u Varšavi predstavio američki "plan stoleća" za rešavanje bliskoistočne krize, objasnivši da čeka da prođu prolećni izbori u Izraelu, Čaputovič je ocenio da činjenica da su u Varšavi zajedno razgovarali predstavnici arpaskih zemalja i premijer Izraela Benjamin Netanjahu može da bude nova etapa u traganju za mirom na Bliskom istoku."Susret predstavnika arapskih zemalja i Izraela u Varšavi možda najavljuje novu etapu u odnosima na Bliskom istoku. Želeli bismo da to bude tako, jer te strane su dužne da razgovaraju jedna sa drugom, to je uslov za trajni mir i bezbednost u regionu", kazao je Čaputovič.