Poruka Džordža Soroša, da će Evropska unija ako se ne probudi završiti kao Sovjetski Savez, predstavlja samo jeftin marketinški trik, ističe u razgovoru za Sputnjik istoričar Dragomir Anđelković.





„ Soroš pokušava da plaši Evropljane. Ili će biti po mome, ili ćete glasati za one koji vode politiku kakvu ja želim, ili morate biti svesni da Evrope neće biti. Poređenjem sa Sovjetskim Savezom Soroš implicira i moguće probleme“, kaže Anđelković.





Anđelković smatra da Soroš nije ulazio dubinski u analizu pravnog poretka EU i SSSR-a, već je načinio simboličko poređenje stavljajući akcenat na raspad, na sukobe i probleme, s namerom da plaši ljude, a ne da govori istinu.





„ Soroš želi Evropu bez identiteta, Evropu bez nacionalnih država kojom bi upravljala nadnacionalna elita u interesu nadnacionalnog kapitala, a to svakako podrazumeva odricanje od hrišćanskih vrednosti i tradicije evropskih naroda“, objašnjava Anđelković.





On ističe da Soroša plaši suverenistički preporod, mogućnost trijumfa nacionalno orijentisanih snaga koje uvažavaju državnost svojih nacija i država i koje drže do hrišćanske tradicije i vrednosti na kojima je Evropa vekovima bila utemeljena.





„ Radi se o jeftinom marketinškom triku, jer Evropa će se raspasti upravo zbog suprotnih razloga, ako izgubi svoju suštinu i ako se produži soroševska politika. Ako se Evropa od toga otrgne i vrati nacionalnoj tradiciji, onda možemo da očekujemo pravu Evropu u duhu vrednosti koje je zastupao De Gol, Evropu suverenih nacija međusobno povezanih u savez od Gibraltara do Urala. Evropu koja obuhvata i sadašnju Evropsku uniju, ali ima i dobre odnose i saradnju sa Rusijom.“





Anđelković smatra da sve govori da će prave evropske snage pobediti, snage koje nisu evroskeptične, već su samo skeptične u odnosu na onu Evropu kakvu zagovara Soroš.





„ One nisu protiv povezivanja evropskih naroda na način koji njima odgovara. To su snage koje će po svemu sudeći trijumfovati na izborima, ali videćemo da li je to potpuna ili relativna pobeda. Da li će imati dovoljno snage da formiraju na nivou EU, uslovno rečeno, vlast.“





Anđelković zaključuje da predstoji velika bitka, jer će i pored trijumfa pravih evropskih stranaka, sadašnje mejnstrim evropske, snage koje trenutno vladaju Evropom, pokušati da se grupišu i ponovo uspostave kontrolu.