U NADI da će bogati građani Rusije vratiti bar deo svog novca u zemlju, predsednik Vladimir Putin je ponovo produžio rok amnestije kapitala, tako što imućni svoj biznis mogu registrovati u dva administrativna rejona - na ostrvu Oktjabarsko u blizini Kalinjingrada i na Ruskom ostrvu pored Vladivostoka. Bankari su ta dva ostrva već prozvali ruskim ofšorom.

Za razliku od mnogih građana koji smatraju da je većina vlasnika svoje firme registrovala u inostranstvu da bi izbegla da plaćaju obaveze svojoj državi, Putin kaže da je za mnoge bio razlog slaba zaštita privatne imovine kod kuće. Naravno da i Putin zna pravi razlog "ofšorizacije", ali je sada važno da se bar deo iznetog novca vrati u zemlju i investira u nove projekte.

Prva etapa amnestije kapitala bila je od 1. jula 2015. do 30. juna 2016. godine i nije bila uspešna. Zainteresovala je 7.200 biznismena. Građani su mogli da dobrovoljno deklarišu svoju imovinu i bankarske račune. Vlasti su ocenile da je to mali broj u odnosu na to koliko je njih otvorilo kompanije u inostranstvu.

Druga etapa je počela 1. marta 2018. godine i trebalo je da traje do 1. marta 2019. godine. Ali, ovih dana je Putin najavio i treću fazu time što će amnestija kapitala biti produžena za još godinu dana.

Šta se podrazumeva pod "praštanjem" bogatima? Amnestija kapitala podrazumeva oslobađanja od krivične odgovornosti biznismena zbog neplaćanja poreza i carinskih obaveza, kao i skrivanja novca i imovine. Osim toga, vlasnike kapitala ruski državni organi neće pitati za poreklo novca.

U Ministarstvu finansija Rusije tvrde da je u domovinu vraćeno oko 10 milijardi evra. Ali, kompanije vraćaju kapital samo u krajnjem slučaju, jer biznismeni i dalje uglavnom ne veruju vlastima.

Nije slučajno što je Putin o produženju amnestije govorio baš na zasedanju foruma "Poslovna Rusija". On je obećao da će privatna lica biti oslobođena odgovornosti od niza kršenja ekonomskih, deviznih i poreskih zakona.

Jedan broj moskovskih eksperata smatra da rezultat najnovije amnestije može biti bolji zbog sankcija zapadnih zemalja koje prave pritisak na vlasnike kompanija čiji su vlasnici građani Rusije. Osim toga, sve je više zemalja koje razmenjuju informacije u skladu sa dogovorom o borbi protiv pranja novca od trgovine narkoticima i drugim nezakonitim radnjama. Čak su i čuvena ofšor Devičanska ostrva spremna da razmenjuju poreske informacije.

Eksperti tvrde da je od onih ruskih biznismena koji su odlučili da presele svoje firme u domovinu najviše bilo na Kipru.

OFŠOR OSTRVA

SPECIJALNI ruski administrativni regioni na dva ostrva u blizini Kalinjingrada i Vladivostoka su osnovani 2018. godine kad je pod američke sankcije došlo nekoliko velikih ruskih kompanija, a među njima su bile i dve Olega Deripaske "Rusal" i EN+. Ministar finansija i prvi potpredsednik vlade Anton Siluanov prognozira da će zbog pritiska zapadnih sankcija mnogi biznismeni iz Rusije preseliti svoje kompanije i bankarske račune u te dve zone.