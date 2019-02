Novosti online | 10. februar 2019. 10:02 | Komentara: 0

Nakon osmočasovnog radnog vremena – odlazak u restoran, ali ne u provod, već na dodatni rad.To čine milioni Nemaca i to iz najrazličitijih razloga. Mnogi da bi mogli uopšte mogli spojiti kraj s krajem.Više od 3,4 miliona građana Nemačke radi više poslova. Sada već davne 2003. takvih je bilo oko 1,4 miliona. Danas ih je dvostruko više. Većina njih ima glavni posao i pored njega – dodatni. Taj dodatni posao je najčešće takozvani "mini job" sa zaradom od 450 evra mesečno. Te brojke je na parlamentarno pitanje Stranke levice, objavila nemačka vlada, piše DW, a prenosi Poslovni dnevnikRazlozi za procvat "mini-poslova" su mnogostruki, kaže Enzo Weber s Instituta za istraživanje tržišta rada IAB. Za njega je najvažniji razlog taj što su mini-zaposlenja oslobođena poreza i drugih davanja. "A to je", kaže, "tako velika povlastica da je mnogi žele iskoristiti."Motivi koji navode Nemce da rade više poslova se razlikuju.Kerstin Schmidt na svom "glavnom" poslu zarađuje 2.600 evra bruto – nakon svih odbitaka, ostaje joj 1.650 evra neto – a pola te svote ide, kaže, na stanarinu. Nikada nije dobila alimentaciju za svoja dva sina pa je uvek morala dodatno raditi – kao konobarica, blagajnica ili u drugim uslužnim delatnostima."Ne radim to zbog luksuza, štednje ili godišnjeg odmora, već samo da zaradim novac koji mi treba da bih preživela", navodi ona.Weber kaže da se ne može tačno reći koliko ljudi u Nemačkoj radi više poslova zbog loše financijske situacije."Ali u proseku vidimo da oni koji rade dva posla, u svom glavnom poslu zarađuju puno manje od ljudi koji rade samo taj jedan posao. To je prema našoj računici razlika od oko 570 evra mesečno i znači da je relativno mnogo ljudi upućeno na taj dodatni novac".U Nemačkoj više od četiri miliona ljudi radi za manje od 2.200 evra bruto mesečno.One koji rade dodatne poslove najčešće rade kao kućepazitelji, u zdravstvu i nezi, ali i na upravnim poslovima - u ugostiteljstvu, turizmu ili trgovini na malo.Tu uspevaju da zarade nekoliko stotina evra mesečno.