Tokom noći u Bretanji je zapaljena i kuća predsednika Narodne skupštine, ali za sada nema dokaza da je to povezano sa akcijama protiv predsednika Emanuela Makrona.

GRAPHIC: Protester has hand ripped off during #YellowVest march in Paris

Više hiljada učesnika protesta "žuti prsluci" i danas su, 13. vikend zaredom, izašli na ulice Pariza, neki od njih sukobili su se policijom, dok je jedan demonstrant izgubio deo šake.Kako navodi AP, policija je saopštila da je demonstrant izgubio četiri prsta, ali nije mogla da potvrdi pisanje medija da je povređen eksplozivnom napravom koju policija, pored suzavca, koristi kako bi rasterala demonstrante.

Prema navodima Ministarstva unutrašnjih poslova, širom Francuske okupilo se oko 12.000 učesnika protesta, među kojima je i 4.000 okupljenih u Parizu.



Međutim, neimenovani izvor iz policije kaže da je njihov broj mnogo veći, odnosno da se 21.000 njih učestvovalo u mitinzima izvan Pariza.



Rojters navodi da je još jednom muškarcu krv tekla niz lice, dok je stajao ispred policije.

#Breaking ℹ #France #Paris: Horror at its height. A hand of a #GiletsJaunes completely amputated before the assembly.

