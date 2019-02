DVE ruske fregate opremljene su novim oružjem osmišljenim da oslepi neprijateljske vojnike, natera ih da povraćaju i izazove halucinacije.



Naprava pod nazivom “5P-42 Filin” emituje jak, fokusirani snop svetlosti koji drastično otežava noćnu borbu tako što ne remeti samo vid već i opremu koja omogućava vojnicima da vide u mraku, kao i nišanske lasere i antitenkovske sisteme na dometu do pet kilometara, tvrdi proizvođač Ruselektroniks.

Tokom testiranja dobrovoljci su jurišnim puškama, snajperima i mitraljezima pucali na mete udaljene 2 kilometara, pod zaštitom ovog oružja. Prijavili su da ne vide u šta pucaju, 45 procenata je iskusilo mučninu, vrtoglavicu i dezorijentisanost, dok je 20 odsto reklo da halucinira i opisalo kako vidi “kuglu svetlosti koja im se pomera preko očiju”. Nije naveden broj učesnika.





Po dva ovakva sistema postavljena su na moderne fregate “Admiral Gorškov” i “Admiral Kasatonov” u Sevrnom moru. Novo oružje dobiće i dve fregate koje se trenutno grade.

“ 5P-42 Filin” je prvobitno bio namenjen policiji, a dizajneri kažu da može biti koristan prilikom antiterorističkih operacija i racija.

