PREMIJER Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je da će biti izdvojen novac za finansiranje naučnokonstruktorskih biroa za razradu i proizvodnju novog oružja kako bi se adekvatno odgovorilo na izlazak SAD iz sporazuma o zabrani proizvodnje i upotrebe raketa malog i srednjeg dometa. Predsednik Vladimir Putin kaže da Rusija neće razmeštati rakete srednjeg i malog dometa u Evropi, niti u Aziji, ako to ne budu učinili Amerikanci. To znači da, ako se Vašington bude ponašao kao Moskva, situacija može da ostane kakva je bila u vreme kada je na snazi bio sporazum koji su potpisali Mihail Gorbačov i Ronald Regan.

Da li će se američke rakete pojaviti u Evropi, ne zavisi samo od želje Pentagona, nego i rukovodstava država u kojima bi trebalo da budu postavljene. Te rakete mogu da im donesu samo glavobolje, jer će se automatski naći na nišanu onih koje, kao odgovor, budu postavili Rusi.

Ugledni ruski akademik Sergej Mihajlovič Rogov, koji je godinama bio na čelu Instituta za izučavanje Amerike i Kanade, ističe da će se rizik od konflikta povećati ako Pentagon svoje nove rakete bude postavio u blizini ruskih granica na teritoriji Poljske i baltičkih država. Vreme leta tih raketa do važnih ruskih objekata bilo bi kratko. To će biti razlog da Moskva promeni doktrinu i da, umesto odgovora na napad, proglasi pravo na preventivni udar. To može da dovede do toga da napetost među velesilama bude još opasnija od one u vreme Karipske krize 1962. godine.

Moskovski vojni ekspert Aleksej Leonkov se takođe slaže da Rusija vrlo brzo može da napravi rakete srednjeg i malog dometa.

- Rakete "kalibar", koje su sada u transportno-lansirnim kontejnerima na brodovima, lako mogu da se presele na točkove, i to za manje od godinu dana - smatra Aleksej Leonkov. - Što se tiče drugih raketa, zahvaljujući iskustvu koje ima sa "Iskanderom" i raketama "jars", Rusija može brže od Amerikanaca da napravi nove rakete srednjeg dometa. Hipersonične balističke rakete bile bi gotove za najduže godinu i po.

Svi ruski eksperti se slažu da ne treba ponoviti grešku koju je napravio SSSR, kada je gotovo masovno proizvodio rakete i objektivno ih imao znatno više nego što je bilo potrebno.

U Rusiji, međutim, malo ko veruje u priče Donalda Trampa da on želi da potpiše novi sporazum koji će biti bolji od starog i sa efikasnijom kontrolom. Ruski eksperti podsećaju da je Vašington ignorisao sve predloge Moskve o pregovorima o sporazumu o zabrani raketa dometa od 500 do 5.500 kilometara.

Rakete čekaju spremne





Osim toga, poznato je da je Kongres SAD 2018. godine izdvojio 65 miliona dolara za istraživanje i razradu raketa srednjeg dometa, uz objašnjenje da tako želi da smanji razliku koju je napravila Rusija. Ta nova raketa bi trebalo da zameni "peršinge 2", koji su bili uništeni na osnovu dogovora Regana i Gorbačova.

PISMO O USLOVIMA

VAŠINGTON je, pismenim putem, informisao Moskvu o uslovima za ponovno pokretanje pregovora o Sporazumu o nuklearnim snagama srednjeg dometa (INF), javio je juče TAS. Agencija se poziva na neimenovanog zvaničnika iz Saveta za nacionalnu bezbednost Bele kuće. Isti zvaničnik je rekao i da će samo potpuno i proverljivo uništenje ruskih raketa 9M729, lansera i opreme koja uz njih ide, biti rešenje za rusko kršenje sporazuma.

OBNOVA BRZA I JEFTINA

NEKADAŠNjU proizvodnju raketa malog i srednjeg dometa iz vremena SSSR, Rusija vrlo brzo može da obnovi. Sva tehnička dokumentacija je sačuvana. Vojni ekspert Oleg Želtonoško tvrdi da bi izrada raketa RSD-10 "Pionir", koji se po NATO klasifikaciji vodio kao SS-20, bila i jeftina. Te rakete su jeftinije od mnogohvaljenih visokopreciznih raketa "kalibar", koje će sada dobiti i lansirnu rampu sa zemlje. Do sada su Rusi sa njom gađali samo sa brodova.