Kao i mnogi, emigrirala je u SAD u potrazi za "američkom snom". Pronašla je to u Čikagu kada je otkrila unosan biznis - prevare u osiguranju. Gledano spolja, tragedija je stalno okruživala Gunes kojoj je izgorela svaka nekretnina, a oni najbliži njoj umirali su kao muve. Ali, barem bi osiguranje isplatilo.



U stvarnosti ona je jedna od prvih "crnih udovica" - serijskih ubica optuženih za smrt više od 40 osoba. Bel ne samo da je ubijala svoje muževe, nego i svoju decu. Kada je ostala bez muževa, potencijalne bi verenike pozivala na svoju "farmu smrti" uz napomenu da donesu svoju ušteđevinu.



Bila je krupna i mogla se suprotstaviti svakom muškarcu. Prvi je suprug bio Mads Sorenson, a oženili su se 1893. godine. Zajedno su vodili trgovinu i imali četvoro dece - Karolin, Aksela, Mirtl i Lusi, pa je štićenicu Dženi Olsen.



Sa mužem, toliko dece i uspešnim biznisom bilo je mnogo prilika za pobrati osiguranje. Prvo je izgoreo dućan, a onda su Karolin i Aksel umrli od kolitisa, ali kolitis i trovanje strihninom imaju iste simptome. Ali, na obdukciji se to nije videlo pa je Gunes dobila novac.



Njena je pohlepa eskalirala, i 1900. Mads je umro na dan kada su se njegove dve životne polise preklapale tako da je dobila dve isplate za jedan život. Prvi je lekar rekao da je to trovanje u pitanju, ali drugi je tvrdio kako je reč o zatajenju srca, i Gunes se izvukla.



S mnogo novca u džepu, pobrala je svoje troje dece i otišla u LaPorte, Indijanu. Kupila je veliku farmu, i iako je bila bogata htela je još pa je zapalila pola farme i pobrala još novca. Godine 1902. udala se za Pitera Gunesa, udovca i lokalnog mesara koji je doveo svoje dve ćerke. Nedugo nakon venčanja jedna je devojčica umrla pod nerazjašnjenim uslovima. Piter je znao da nešto nije kako treba i Svonhild je poslao rodbini. Ona je jedino dete koje je preživelo Gunss. Da je bio pametan i on bi otišao.



Nije joj se više davalo udavati, pa je u novine za skandinavske imigrante stavila oglase da "imućna udovica traži skandinavskog supruga, dođite s ušteđevinom", a prosci bi došli u LaPorte i nestali. U pismima bi ih uverila da donesu novac i nikome ne kažu gde idu. Kupovali su udeo farme tako što bi stavljali gotovinu na njin račun, nakon toga ih je dočekao ili strihnin ili toljaga u glavu. Nakon toga bi ih raskomadala te dala svinjama da ih pojedu, ili bi ih negde zakopala.



Godine 1908. farma je izgorela do temelja i policajci su pronašli tela njeno troje dece - Lusi, Mirtl i Filipa. Nađen je i leš bezglave žene za koju su mislili da je Bel, piše All Things Interesting. Mislili su da je ubijena, ali nekoliko dana nakon požara Asa Helgelein pojavila se tražeći brata. Bila je uverena da ga je ubila Gunes i naterala je šerifa da pretraži ostatak farme. Našao je ostatke 11 osoba, među njima i pokćerke Dženi Olsen koja je "nestala" i "pobegla od kuće" 1906. Našli su zube koje su pripisali Gunes i slučaj je time rešen.



Okrenuli su se njenom ljubavniku i radniku, Rej Lamfereu. Jedno je vreme bio glavni sumnjivac, da bi na kraju bio optužen samo za požar. Na samrtnoj je postelji priznao da je Bel bila ubica koja je lažirala svoju smrt.



Pre požara otišli su u Čikago da nađu ženu koja će raditi kao domaćica, a upravo je ona postala Belino bezglavo telo. DNK test iz 2008. nije bio jasan i ne zna se je li bezglavo telo Bel Gunes ili neko drugi.



Ali, ima jedan slučaj koji upućuje na to da to nije bila Gunes. Godine 1931. u Los Anđelesu je u saobraćajnoj nesreći smrtno stradala 71-godišnja žena imena Ešter Karlson, koja je čekala suđenje jer je otrovala muža. Bila je fizički slična Gunes i iste starosti. I ne samo to, u torbici je imala fotografiju troje jece koja su neverovatno nalikovala deci Bel Gunes.