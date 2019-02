Jovan Tripković | 03. februar 2019. 15:02 | Komentara: 0

DUGOGODIŠNjEG savetnika i bliskog saradnika američkog predsednika Donalda Trampa, Rodžera Stouna, zbog navodnog lažnog svedočenja u Kongresu, hapsilo je 29 federalnih agenata naoružanih do zuba. Amerika nije poslala ovoliko ljudi ni u akciju u kojoj je ubijen vođa terorista Osama bin Laden. Poslati armiju agenata da uhapsi Stouna ne samo što je bilo nepotrebno, nego je i suludo.

Ovako, u ekskluzivnom intervjuu za "Novosti", jedinom koji je dao stranim medijima, govori advokat Tajler Nikson, portparol i jedan od najbližih saradnika Rodžera Stouna. Nikson objašnjava i da je ovakvo "filmsko hapšenje" svakako bilo nepotrebno.

- Stoun je obavestio tužilaštvo o tome koji ga advokati zastupaju, i shodno tome jedino što je trebalo da urade jeste da kontaktiraju s njima i on bi se dobrovoljno predao - ističe Nikson, koji za "Novosti" govori o optužnici, sledećim potezima Stounovog pravnog tima, ali i o mogućem pomilovanju od strane Donalda Trampa.

* Kako i kada se hapšenje dogodilo?

- Hapšenje se dogodilo u petak, 25. januara, u 5.45 ujutru, u porodičnom domu Rodžera Stouna, kada su nahrupili naoružani federalni agenti. Stoun je čuo zvonce i lupanje na vratima, što je uznemirilo njegovu ženu i kućne ljubimce. Kada je otvorio vrata, bunovan i obučen u kućni mantil, jer je tek ustao iz kreveta, video je dve puške uperene ka njemu. Posle utvrđivanja identiteta, dozvoljeno mu je da se adekvatno obuče i odveden je sa lisicama na rukama, nakon čega je usledio pretres kuće. Ovakvo hapšenje je ispod svakog dostojanstva i podseća na ona u policijskim državama. Ljudi iz bezbednosno--pravnog sistema su bili šokirani ovakvim načinom lišavanja slobode. Samo hapšenje nije u skladu sa tačkama optužnice, koje se uglavnom odnose na davanje lažnog iskaza tokom svedočenja u američkom Kongresu. Bez osnova je poslato 29 agenata da uhapse čoveka od 66 godina, koji nema oružje u svom vlasništvu ili kriminalnu prošlost. Cilj je bio zastrašivanje i terorisanjeRodžera i njegove porodice.

* Da li je Stoun očekivao da se ovo desi, je li bio iznenađen kada je video agente FBI ispred porodičnog doma?

- Stoun je znao da je već duže vreme pod prismotrom i ovako nešto je očekivao. Međutim, verujem da nije očekivao da mu se na vratima pojavi toliko federalnih agenata koji su izvršili detaljan pretres kuće. To bi, sigurno, bio svojevrstan šok za svakoga. Mislim da su primena sile i sam način hapšenja bili iznenađenje za Stouna.

* Kako je moguće da je ekipa Si-En-Ena bila tamo? Novinar je izjavio da mu je instinkt govorio da treba da dođe ispred kuće Rodžera Stouna?

- Sigurno ih je neko obavestio o hapšenju. Pogledajte primer Džoša Kembela, koji je bio blizak saradnik bivšeg direktora FBI Džejmsa Komija, a kojeg je predsednik Tramp otpustio. Kembel je iz protesta podneo ostavku. Ubrzo nakon toga se zaposlio na Si-En-Enu. Nemojte da se zavaravamo: novinar Si-En-Ena nije tek tako odlučio da bude ispred Stounove kuće. Niko u to ne veruje. Ni ja ne verujem. Inače, novinari ove televizijske kuće su imali informacije o hapšenju pre Stounovih advokata. To je sramotno!

Stouna terete za navodno lažno svedočenje u Kongresu SAD / Foto Tanjug-AP





* Šta se nalazi u sedam tačaka optužnice protiv Stouna?

- Ometanje pravde, zastrašivanje svedoka i pet tačaka koje se odnose na davanje lažnih izjava tokom svedočenja u američkom Kongresu. Inače, svih pet tačaka proizilazi iz odgovora na pitanja koja su postavili demokratski članovi Kongresa. Ako je imao nameru da laže, lagao bi i na pitanja postavljana od strane republikanaca. Dve nedelje pred samo svedočenje, u razgovoru sa eminentnim članom Demokratske stranke, dobio sam informaciju da se spremaju da to svedočenje iskoriste protiv Stouna. Samo svedočenje je još pod velom tajne. Čak ni Stoun nije dobio transkript svedočenja! Želeo bih da istaknem da je Stoun dobrovoljno pristao da svedoči. Nađite mi osobu koja to uradi, a onda tokom davanja izjave počini krivokletstvo.

* Rodžer Stoun je izjavio da nije kriv. Koji su sledeći koraci njegovog pravnog tima?

- Sada se spremamo za dokazno saslušanje na kojem ćemo se upoznati sa dokazima tužilaštva. Nakon toga, verujem da će ekspresno biti zakazano suđenje. Postoji mogućnost da tužilaštvo ponudi nagodbu, ali mislim da se u ovom slučaju to neće desiti, pošto su svesni da će se ići na suđenje. Tokom ovog procesa svaki zahtev i potez tužilaštva biće adekvatno propraćeni kontramerama Stounovih advokata. Ceo ovaj slučaj je lažiran.

* Neki mediji su objavili da se spremaju nova hapšenja. Da li možete da nagađate ko je sledeći?

- Ne. Međutim, postoji mogućnost da prošire optužnicu protiv Stouna, što bi dovelo do novihhapšenja. Iskreno, ne vidim mogućnost da se tako nešto desi. Ali nikad se ne zna, ljudi koju progone Stouna su osvetoljubivi i nemilosrdni. Inače, lična advokatica Hilari Klinton, koja ju je branila u slučaju optužbi za korišćene servere za privatne svrhe, sada je deo tima koji procesuira Rodžera Stouna. Mislim da je sukob interesa ovde evidentan.

* U slučaju da ga proglase krivim, da li mislite da postoji mogućnost da ga predsednik Tramp pomiluje?

- Postavlja se pitanje, s obzirom na okolnosti, da li Rodžer Stoun može da ima pravično suđenje. Ako ga proglase krivim, nadam se da će ga predsednik Tramp, pre odlaska iz Bele kuće, pomilovati. Mislim da je Tramp spreman da uradi tako nešto. Na kraju bih želeo da naglasim da Stounu nije ni potrebno pomilovanje, pošto on nije počinio nikakav zločin.

PRETI MU 45 GODINA ROBIJE

* AKO bi Stouna proglasili krivim, koliko bi godina zatvora mogao da dobije?

- Četrdeset pet godina. To bi za njega bila doživotna robija. Mislim, ipak, da se to neće desiti. Ako bi se to desilo, iseliću se iz SAD, zato što bi to dokazalo da živimo pod fašističkom tiranijom. Rodžer Stoun nikad nije počinio krivično delo. Ceo ovaj slučaj liči na lov na veštice. Shodno tome, ne bih se iznenadio da ga osude na dugogodišnju kaznu samo da bi ga ućutkali.