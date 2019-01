Tanjug | 29. januar 2019. 21:53 | Komentara: 0

Delovi Sjedinjenih Američkih Država do kraja sedmice zahvatiće veoma niske temperature koje će se spustiti i do minus 53 stepena, upozoravaju meteorolozi.Najhladnije će biti već u sredu, a Čikago će biti hladniji i od Antarktika, navodi BBC, dodajući da se ovako niske temperature dogadaju jednom u 25 godina.Temperature znatno ispod nule osetiće najmanje 55 miliona ljudi.Vanredno stanje proglašeno je u Viskonsinu, Mičigenu, Ilinoisu, Alabami i Misisipiju, a vlasti u Ajovi su upozorile građane da tokom boravka na otvorenom ne udišu duboko i ne govore mnogo.Više hiljada škola je zatvoreno, uglavnom na severozapadu SAD.Američki meteorološki zavod objavio je da bi i samo 10 minuta boravka na ovakvoj hladnoći moglo da dovede do ozbiljnih promrzlina.Ovim povodom oglasio se i predsednik Donald Tramp koji je na Tviteru napisao da "na prelepom Srednjem zapadu", ledene temperature dostižu minus 60 stepeni i da ljudi ne mogu da izdrže napolju ni par minuta."Šta se zaboga desilo sa tim globalnim zagrevanjem? Molim te vrati se brzo, trebaš nam!", napisao je Tramp.Američka plemena starosedelaca u gornjem Srednjem Zapadu u SAD pomažu ljudima donoseći stvari za grejanje zbog sve hladnijih vremenskih uslova koji su zahvatili taj region.U Indijskom rezervatu u Dakoti, veliki broj ljudi živi u decenijama starim zgradama koje su oronule ili u kućama koje je vlada izgradila za slučajeve prirodnih katastrofa, poput uragana, prenosi AP.Plemenski zvaničnik Eliot Vord navodi da ti objekti nisu prikladni za ekstremne hladnoće i jake vetrove, u regionu gde je temperatura danas išla do -39 stepeni Celzijusa.U severnoj Minesoti vetar je temperaturu spustio na čak -51 stepen, a Kris Ferbenks, jedna od zvaničnica starosedelaca u Minesoti, kazala je da je situacija strašna i da se zvaničnici trude da pomognu.