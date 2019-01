Bizarni komšijski obračun snimio je korisnik Tvitera Taran Stokoe, koji je u to vreme bio u poseti baki. Snimak je objavio pre nekoliko dana, a veruje se kako je nastala negde u Velikoj Britaniji.

"Nema potrebe za alarmom jutros kod bake kad imate rat daskama od 8", napisao je uz snimak koji je u samo nekoliko dana prikupio više od 7,5 miliona pregleda.

Snimak je prikupio i hiljade komentara, a mnogima je u oko upala, osim scena neobične borbe, i žena koja je sa psom scenu pratila s prozora iznad, prenosi Index.hr.

"Za američke gledaoce, nemojte se uzrujavati, to je samo tradicija u Engleskoj", "moglo je biti i gore, mogli su pucati jedni po drugima", ređali su šale korisnici Tvitera.

No need for an alarm clock at my Nanna’s house this morning when you have plank wars going off at 8am pic.twitter.com/rJH37JiKox