Spasioci kopaju zadnji deo tunela kako bi došli do dvogodišnjeg dečaka Hulena koji je pre 12 dana pao u bunar u gradu Totalanu u Španiji.Maleni Hulen Roselo, pao je 13. januara u usku bušotinu dubine 110 metara. Kako bi došli do dečaka, za kojeg nisu sigurni da je živ, spasioci su iskopali dva tunela i koristili eksploziv.Spašavanje se sada bliži kraju i oni su stigli na manje od metra do dečaka. Spasioci sada nameravaju da poslednji put koriste eksploziv.