Tanjug | 24. januar 2019. 15:15 |

VAŠINGTON - Velika većina Amerikanaca krivi predsednika Donalda Trampa za rekordno dugu blokadu vlade i odbacuje njegov razlog koji je doveo do takvog stanja, zid na granici s Meksikom, rezultati su nove ankete, koja pokazuje da mu rejting klizi ka najnižem nivou u više od godinu dana zbog previranja u Vašingtonu, javlja AP.Samo 34 odsto Amerikanaca odobrava rezultate Trampovog rada, podaci su ankete koju je sproveo Centar za istraživanje odnosa sa javnošćua NORC.To je pad u odnosu na 42 odsto ljudi koji su ga podržali u anketi sprovedenoj mesec dana ranije, i blizu je najnižeg rejtinga tokom njegovog dvogodišnjeg obavljanja funkcije predsednika.PROČITAJTE JOŠ -Podrška Trampu među republikancima i dalje je blizu 80 odsto, ali mu se rejting kod nezavisnih grupa nalazi na najnižoj tački od početka njegovog mandata. Anketa AP-NORC-a pokazuje da većina Amerikanaca smatra blokadu vlade velikim problemom, i krive Trampa mnogo više nego demokrate u Kongresu zbog haosa koji drži "u klopci" živote oko 800.000 zaposlenih u administraciji koji ne primaju plate.Šezdeset posto Amerikanaca kaže da Tramp snosi veliku odgovornost za blokadu. Otprilike trećina ispitanika za to jednako krivi demokrate u Kongresu (31 posto) ili republikance (36 posto). Iako je Tramp generalno popularan kod republikanaca, značajan deo njih ga smatra odgovornim za trenutnu situaciju.Skoro tri od 10 republikanaca misli da Tramp snosi veliku odgovornost za blokadu vlade, dok 73 odsto pripadnika njegove stranke kaže da je bar delimično odgovoran.Trampov zahtev da mu se odobri 5,7 milijardi dolara za izgradnju zida na granici takođe je nepopularan. Čak 49 posto Amerikanaca protivi se planu izgradnje ogromnog zida duž granice na Meksikom, a 36 procenata nacije je "za". Mišljenja su uglavnom podeljena po ideološkoj liniji, pri čemu se osam od 10 demokrata protivi zidu, dok ga podržava skoro osam od 10 republikanaca.Zanimljivo je da je oko sedam od 10 pristalica zida radije za to da se blokada nastavi nego da se završi bez dogovora o finansiranju zida, a gotovo je identičan broj onih na drugoj strani koji su pre za produžetak blokade nego da se odobri finansiranje. Pad podrške dolazi dok Tramp započinje treću godinu mandata, pod bremenom najduže blokade vlade u američkoj istoriji, međunarodnog trgovinskog rata koji koči globalnu ekonomiju i novih otkrića o njegovom poslu s nekretninama u Rusiji tokom predizborne kampanje 2016. godine, navodi AP.U poređenju sa ranijim predsednicima, Trampov rejting je bio relativno stabilan tokom prve dve godine predsedničkog mandata, krećući se u rasponu između 35 i 45 odsto. Nasuprot tome, predsednik Barak Obama nikada nije pao ispod 40 posto u anketama Galupa, navodi se u tekstu.