BEČ - Osećaj da se u Austriji događa sve više ubistava ne vara, jer ga brojke dokazuju. Samo u prvih 21 dan ove godine ubijeno je pet osobe, a sve žrtve su bile žene.U ponedeljak posle podne dogodilo se poslednje ubistvo žene, u Tulnu, gde je Makedonac ubio svoju suprugu ubodom nožem u vrat nasred ulice. Ne prolazi gotovo niti jedna nedelja sa manje od jedne žrtve ubistva, pokazuje zvanična statistika.Prošle godine zabeležen je rekordan broj ubistva - čak 78, a među ubicama kod stranaca najviše ih je iz Srbije i sa Kosova. Poređenja radi, 2014. ubijeno je "svega" 38 osoba, a od tada broj neprestano raste. Prethodno je, 2012.zabeležen tadašnji rekord sa 70 ubijenih lica.PROČITAJTE JOŠ -Veoma je upadljivo da je među žrtvama sve više žena, prošle godine one su činile 60 odsto, a ove do sada 100 procenata. "Žene postaju samostalnije. One su naučile da artikulišu svoje želje, i kao takve nisu više ovisne od muškaraca, rastaju se od njih. Mnogi muškarci to ne mogu da prihvate i za njih su žene i dalje posed", analizira psihijatar Sigrun Rosmant.U prošloj godini 41 Austrijanac počino je ubistvo, i 37 stranaca, a među strancima rang listu zemalja porekla predvode Srbija i Kosovo čiji su građani počinili po sedam ubistava. Prema policijskim podacima, 57 odsto ubistava se događa unutar porodica, a većinu izvršavaju članovi porodice, koji žive u istom domu, najčešće bračni partneri.To objašnjava i činjenicu da je 50 odsto ubistava počinjeno u stanu ili kući žrtve, a 17 odsto na ulici. U svega 16 odsto slučajeva žrtva i ubica pre ubistva nisu imali nikakvu vezu ili odnos.Zbog alarmirajućih podataka, austrijske vlasti planiraju mere kako bi preokrenule taj trend kriminala. Posebno politiku zabrinjava nasilje nad ženama, jer, pored ubistava žena, raste i broj drugih krivičnih dela nad ženama - silovanje, seksualno zlostavljanje i slično. Vlada planira, pored uvođenja broja telefona za prijavu takvog nasilja za žene, da proširi zabranu prilaska nasilniku, ali i veće kazne.