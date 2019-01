Novosti online | 21. januar 2019. 15:19 | Komentara: 0

Rusija je spremna da pokaže otvorenost bez presedana kada je u pitanju raketa 9M729, ali sa druge strane zahteva korake SAD zbog sistema „Egis ašor“, izjavio je zamenik šefa ruske diplomatije Sergej Rjabkov.Kako je naglasio diplomata, Rusija ne priznaje jednostranu odluku SAD da izađu iz Sporazuma o likvidaciji raketa srednjeg i kratkog dometa i smatra je „pravno nevažećom“.„Smatramo da treba tražiti rešenje problema za pregovaračkim stolom. Spremni smo da pokažemo otvorenost bez presedana povodom 95729 koja toliko brine Amerikance“, rekao je Rjabkov u intervjuu za časopis „Međunarodna život“.PROČITAJTE JOŠ -On je naveo da je ruska strana predložila Amerikancima „demonstraciju i brifing o toj raketi, što uopšte nije u skladu sa sadržajem samog sporazuma“.„Međutim, mi insistiramo na tome da Amerikanci naprave praktične korake za smanjenje naše zabrinutosti sistemima ’Egis ašor‘ koji su raspoređeni u Rumuniji, a uskoro će biti i u Poljskoj“, ukazao je on.Američki državni sekretar Majk Pompeo je 4. decembra prošle godine izjavio da Rusija ima 60 dana da bi se vratila ispunjavanju Sporazuma o raketama srednjeg i kratkog dometa i dodao da će, ako se to ne dogodi, Vašington obustaviti svoje obaveze iz tog sporazuma. SAD su navele da bi to moglo da se dogodi već 2. februara.(Sputnjik)