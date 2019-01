Novosti online | 20. januar 2019. 22:15 | Komentara: 0





Guzman, potpuno go, utrčao je u kupatilo vičući ostatku ekipe da krene za njim. Digao je "poklopac" sa kade ispod kojeg su bile drvene stepenice koje vode u tunel. Dok su meksički specijalci razbijali vrata, El Čapo je nestao u mraku podzemlja, izvevši još jedno spektakularno bekstvo.



Sve je to ponovo prepričala na suđenju u Njujorku njegova ljubavnica koja je s njim bežala kroz mračne i vlažne tunele. i dalje zaljubljena Lusero Gvadalupe Sančez Lopez prisetila se kako je kao 21-godišnjakinja upoznala narko-bosa, pa sve do nesrećnog kraja njihove afere u kanalizaciji Kuliakana.



Tri godine je bila njegova "kućna supruga", i partnerka u zločinu. Kupovala mu je kilograme marihuane, osnivala lažne kompanije i brinula se da ima čist veš.



Tokom suđenja je zaplakala, priznavši kako je i dalje zaljubljena u dilera.



"I danas sam zbunjena, jer sam mislila da smo partneri i ljubavnici", kaže Lopezova koja je radila u državnoj upravi u saveznoj državi Sinaloi-



2017. godine je uhapšena na granici sa SAD-om, kod San Dijega.



Tada to nije znala, ali već su je dugo prisluškivali američki federalni agenti.



Njene poruke El Čapu su takođe presretane i arhivirane. Deo poruka ih prikazuje kao meksičku verziju Bonija i Klajda. Jedna od poruka narko-bosu govori kako je Lopezova stotine kilograma marihuane dala da se obeleže znakom srca i brojem 4 - što je referenca na njegov rođendan, 4. april.



"Srce znači da te volim, a broj četiri jer si tada došao na svet", napisala mu je.



Bizarna sudska telenovela kulminirala je opisom dramatičnog bekstva u kanalizaciju. Ispričala je kako je go narko-bos trčao prvi, a nju je ostavio sa sobaricom i njegovim saradnikom, čovekom čije ime nije poznato, ali koga svi zovu Kondor.

"Odvratno vlažno mesto prepuno blata. Dole smo bili skoro sat vremena", ispričala je i rekla kako joj je to bilo sasvim dovoljno da bude istraumirana.



Kada su izašli iz tunela, bili su na obali reke. Marinci Guzmana nisu našli te večeri, ali su pronašli mnogo njegovih stvari - njegov bacač granata, pištolj s monogramom i dijamantima i kutije plastičnih banana prepune kokaina.

Uz pomoć kolega iz SAD-a saznali su da se sklonio u Hotel Miramar u mestu Masatlanu. Agenti su odlučili da budu nevidljivi, pa su se obukli kao da idu na plažu,nosili su kupaće gaće i japanke. Dugo su posmatrali hotel pre nego što su odlučili da upadnu unutra, 22. februara, malo pre zore.



Direktor jedinice zadužene za hvatanje El Čapa, Viktor Vaskez, dobio znak da je El Čapo uhvaćen živ.



Vaskez je utrčao na parking gde je velikog šefa video u prljavoj majici, na kolenima. "To si ti", rekao je Guzmanu.



El Čapo je posle godinu dana opet uspeti da pobegne iz zatvora. Uz njega je tada bila i njegova supruga i njihove ćerke. Nakon što je pobegao sa ljubavnicom, uhapšen je u društvu supruge.