Tanjug | 18. januar 2019. 18:28 |

Ekonomista i diplomata Srećko Đukić je rekao da je predsednik Rusije Vladimir Putuin tokom jučerašnje posete Srbiji izdvojio energetiku kao krucijalnu stvar u ekonomskim odnosima dve zemlje.Đukić je kazao Tanjugu da je dogovren novi energetski paket između Srbije i Rusije, među kojima je najvažniji nastavak gradnje Turskog toka koji iz Bugarske treba da se nastavi kroz našu zemlju."Čuli smo i Putina juče da su oni spremni da izdvoje pare, da Gasprom već ima obezbeđeno 1,4 milijarde evra za izgradnju našeg dela Turskog toka. Ali, imamo i još jednu izjavu koju je kasnije dao ruskim medijima predsednik Upravnog odbora Gasproma Aleksej Miler da će čak ove godine uspeti da izgrade krak Turskog toka kroz Srbiju".

Đukić navodi da to nije nemoguće, ali da je dosta neočekivano i da izaziva mnogo pitanja, ali ne tehnička pošto je to sasvim izvodljivo. Prema njegovim rečima, ruska tehnologija gradi na hiljade kilometara gasovoda svake godine u mnogo nepristupačnijim i težim uslovima, u Sibiru gde su temeprature i do miunus 50 stepeni."Naših 400 km može da se uradi za tri ili četiri meseca, tehnički je izvodljvo, ali je stvar na političkoj strani. To je i Putin pomenuo juče, a to je da se dobije političku saglasnost EU. Naša vlada treba na tome da radi intenzivno. Svi argumenti za taj gasovod su u našim rukama i ne znam za argument koji mi imamo Evropska komisija može da kaže da nije validan i da ga može odbaciti", istakao je Đukić. Srbija je, dodaje, po potrošnji gasa na vrlo niskom nivou, kao i stepen gasifikacije koji je od 10 do 15 odsto, Đukić navodi da je Srbija svake zime u dimu i smogu, dok Evropa ne zna šta je to pošto se 100 odsto greje i troši gas kao energent, tako da ona nema prava da nam i dalje osporava da i mi uživamo u čistoj ekologiji."Sa druge strane, nama gas fali za naš privredni razvoj. Svaki investitor sada traži da ima i pored struje i gas i da bira šta će više da troši". Đukić kaže da se drugi deo pomenutog energetskog paketa dogovorenog sa Rusijom odnosi na upravo na gasifikaciju Srbije, kako bi gas došao do svake kuće i fabrike. Treći deo se odnosi na proširenje skladišta gasa Banatski dvor sa 350 na 750 miliona kubnih metara gasa, što je značajno ne samo za Srbiju već poprima i regionalni karakter, pošto bi naše skladište moglo da se uključi u evorpski sistem skladišta i obezbedi gas ne samo Srbiji u kritičnim zimskim periodima već i susednim zemljama.Četvrti deo paketa se odnosi na izgradnju termoelektrane ili više njih na gas, ali to će biti moguće tek kada dođe Turski tok u Srbiju, naveo je on. Đukić ističe da je sadašnja proizvodnja struje u Srbiji zanosvana na proizvodnji iz termoelektrana - 70 odsto, koje su ogromni potrošači uglja i veliki zagađivači vazduha. "Tako da to moramo da menjamo i zbog sebe, ali i naših evropskih obaveza. Najbolji način je izgradnja elektrana na gas koje postoje u celoj Evropi", dodao je on.Kaže da je reč o velikom energetskom paketu na kojem treba još puno raditi da bi došlo do realizaciji. Predsednik Skupštine Udruženja za gas Srbije Vojislav Vuletić ocenio je da je Turski tok veoma važan za Srbiju, jer bi do kraja godine trebalo da se se raskine ugovor imeđu Gasproma i Ukrajine o tranzitu gasa."S obzirom na to da se mi snabdevamo preko Ukrajine taj prekid gasa za nas bi bio veoma nepovoljan i zato je fokusiranje na Turski tok za Srbiju veoma važno", rekao je Vuletić Tanjug. On je istakao da je dobro što postoje sredstva za deonicu kroz Srbiju, ali bilo bi važno da se izgradi i deonica i kroz Bugarsku. Vuletić objašnjava da prema Trećem energetskom paketu, a što je deo i našeg Zakona o energetici, nije dozvoljeno da vlasnik gasa bude istovremeno i vlasnik cevovoda."Važno je da se to uradi do kraja godine da bi imali sigurno snabdevanje potrošača pogotovo što se očekuje da će od iduće godine isporuka gasa biti veća od 2,3 milijarde kubika. Turski tok je važan za Srbiju i lično mislim da bi bilo korisno da se izgradi", rekao je Vuletić. Što se tiče proširenja kapaciteta skladišta Banatski dvor Vuletić je rekao da je to takođe važno budući da je zbog povećanja potrošnje gasa, neophodno i da skladište bude veće.