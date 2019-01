I. Stanojević | 16. januar 2019. 20:30 > 23:01 |

VLADA britanske premijerke Tereze Mej preživela je sinoć glasanje o nepoverenju u Donjem domu parlamenta. Podršku joj je pružilo 325 poslanika, dok je 306 odlučilo da joj uskrati poverenje. Šefica Dauning strita broj deset, ostaje na toj adresi, ali politička kriza u Velikoj Britaniji, bez presedana za poslednjih pola veka, ovim nije prevaziđena. I dalje je neizvesna i sudbina "bregzita" koji treba da se dogodi 29. marta, sa ili bez sporazuma između Londona i Brisela.



Samo dan pošto je u Donjem domu odbačen njen predlog sporazuma sa EU, kojim se detaljnije razrađuju uslovi pod kojima će Britanija napustiti Uniju, Mejova se provukla kroz iglene uši. Jasno je, međutim, da se ubrzano približava dan kad će ipak morati da siđe sa vlasti. Ko će je naslediti i pod kojim uslovima, može samo da se nagađa. "Bregzit" se, kao bumerang, odnosno, šamar okrenuo ka Velikoj Britaniji i preti joj razornom snagom. Suprotno očekivanjima, on nije ugrozio EU, nego državu-članicu koja je poželela da izađe.

Mejova je sinoć otpočela individualne sastanke sa svim šefovima parlamentarnih frakcija u nastojanju da se, kako je rekla, dođe do rešenja koje će imati podršku Donjeg doma. Cilj je da se sprovede volja naroda koji je 2016. odlučio da država napusti EU, ponovo je istakla premijerka i potvrdila da će Vlada u ponedeljak predstaviti plan o daljim koracima.

Lider opozicionih laburista, Džeremi Korbin, upozorio je, uzimajući reč odmah posle Mejove nakon glasanja, da vlada mora da otkloni opasnost da se "bregzit" sprovede bez sporazuma. Britanija iz EU mora da izađe sa dilom u rukama, jedino to može da ujedini sve nacije u zemlji, istakao je Korbin, koji je u sredu popodne, tokom rasprave u parlamentu, nazvao britansku vladu "zombijem" i zatražio da se što pre organizuju opšti izbori.

Zapadni analitičari nagađaju da bi Britaniju iz pat pozicije moglo da izvede proširenje člana 50 sporazuma o "bregzitu". Ukoliko bi se na takvo rešenje odlučio London, a saglasio se Brisel, dobilo bi se na vremenu i Britanija ne bi morala da se drži 29. marta, kao datuma izlaska.

Upravo to je u sredu zatražila škotska premijerka Nikola Stardžon, koja je istakla da je zaustavljanje sata kad je u pitanju član 50 , jedino rešenje. "Moramo da stanemo na put riziku da se Velika Britanija sruši bez dogovora 29. marta", rekla je Stardžonova i poručila da situaciju treba da reše građani na novom referendumu.

Zapadna štampa u sredu je osula paljbu po Mejovoj, otvoreno je nazivajući glavnim krivcem za ustavnu krizu u najavi i neizvesnu realizaciju referendumske odluke o napuštanju Unije. Njoj se pre svega stavlja na dušu da je, radeći u interesu svoje Konzervativne partije, zaboravila na građane, iako je svaku priliku koristila da istakne da je njena glavna dužnost da realizuje želju naroda koji hoće da napusti EU. To nije propustila da uradi ni sinoć.

- Proživljavamo istorijski trenutak naše nacije nakon referenduma koji ju je podelio na dva dela. Nama je preko potrebno da ponovo ujedinimo naciju i predstoji nam dug put. Ali, ne verujem da su parlamentarni izbori taj put, a niti vlada na čelu s Korbinom - poručila je premijerka.

Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da žali zbog ishoda glasanja u britanskom parlamentu, ali da ima još vremena za pregovore između EU i Britanije. Ona je rekla da će se učiniti sve da bi se našlo rešenje, kao i da su u EU spremni ako do toga ne dođe. " Čekamo da vidimo koji su predlozi britanske premijerke", kazala je Merkelova.

I irski premijer Leo Varadkar poručio je da je sada na britanskoj vladi da istupi sa alternativama da bi izbegla izlazak bez sporazuma. Ukoliko bi vlada Mejove želela da prevaziđe neke od takozvanih "crvenih linija" u pregovorima, onda bi se i pozicija pregovarača u EU takođe promenila, kazao je Varadkar.

Zagovornik "bregzita" Najdžel Faraž izjavio je u sredu da mu se čini da se Britanija kreće ka odlaganju izlaska iz EU i da je moguće održavanje drugog referenduma o članstvu u Uniji.

BEZ SPORAZUMA

GLAVNI evropski pregovarač za "bregzit" Mišel Barnije rekao je juče da EU ubrzava pripreme za neorganizovani izlazak Velike Britanije. On je izrazio žaljenje zbog odbijanja plana koji je postigao s premijerkom Terezom Mej i rekao da bi bilo koji budući sporazum morao da uključi i usvajanje sporazuma o izlasku iz EU. Prema njegovim rečima, "šta god da se desi, usvajanje sporazuma o povlačenju je neophodno, to je preduslov". On je naveo i da politička deklaracija koja prati sporazum nudi "moguće opcije" za dalje razgovore.

