16. januar 2019.

Donji dom britanskog Parlamenta odbacio je ubedljivom većinom vladin predlog dogovora o razlazu sa Evropskom unijom. Protiv predloženog sporazuma o Bregzitu glasalo je 432 poslanika, a za je bilo 202, a za danas je zakazano glasanje o nepovrenju vladi.

Bivši britanski ministar spoljnih poslova Boris Džonson izjavio je da je glasanje u Donjem domu parlamenta o predlogu Bregzita "veći poraz nego što su ljudi očekivali" i da to znači da je sporazum Tereze Mej sada mrtav.

Džonson, koji je bio i vodeći zagovarač izlaska Velike Britanije iz EU, rekao je da je očito da je sporazum loš po Britaniju, ali da ovakav ishod glasanja daje premijerki "snažan mandat da se vrati u Brisel" i ispregovara bolji sporazum, bez kontroverzne tačke oko "meke granice" za Severnu Irsku, prenosi Rojters.

Prema njegovim rečima, problem nije u konzervativnoj vladi, zbog čega će u sredu uveče, kada se bude izglasavalo poverenje vladi Tereze Mej u parlamentu, glasati za konzervativce.

MERKEL: JOŠ IMA VREMENA ZA PREGOVORE EU I BRITANIJE O BREGZITU

Nemačka kancelarka Angela Merkel rekla je da još ima vremena za pregovore EU i Velike Britanije o Bregzitu.

Merkel je navela da žali zbog odluke britanskog parlamenta da odbaci sporazum koji je premijerka Tereza Mej postigla s liderima EU.

"Mi ćemo, naravno, učiniti sve da nađemo uredno rešenje ali smo spremni i ako takvog rešenja ne bude", rekla je ona novinarima u Berlinu.

Prema njenim rečima "još ima vremena za pregovore ali EU sada čeka na predloge britanske premijerke".

MAS O BREGZITU: PROŠLO JE VREME ZA IGRE

Nemački ministar spoljnih poslova Hajko Mas poručio je da nije ostalo mnogo vremena da se pronađe rešenje za izlazak Britanije iz Evropske unije i da je "prošlo vreme za igre".

Mas je za Dojčlandfunk, nakon što su britanski poslanici sinoć odbacili sporazum britanske premijerke Tereze Mej sa Evropske unije o Bregzitu, rekao da su potrebni novi pregovori Britanije i EU.

On je dodao da su potrebni pregovori i o "bekstopu", odnosno odredbi koja podrazumeva otvorenu granicu između Severne Irske i Republike Irske, preneo je Rojters.





O mogućem odlaganju datuma izlaska Britanije iz EU, Mas je rekao da će Unija to pitanje "konstruktivno razmotriti" ako joj bude upućeno.





NEMAČKA: TUŽAN DAN ZA EVROPU; FRANCUSKA: BRITANCI NAJVIŠE GUBE

Francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je sinoć da bi Velika Britanija bila najveći gubitnik ukoliko bi napustila EU bez dogovora, dok je nemački vicekancelar Olaf Šolc izjavio da je ovo "tužan dan za Evropu".

Njih dvojica reagovala su tako nakon što je Donji dom britanskog parlamenta u utorak uveče odbacio predlog premijerke Tereze Mej o Bregzitu.

"Prva opcija, izlazak bez dogovora. Oni kažu: "Nema dogovora". To je zastrašujuće za sve. Najveći gubitnici u tome bili bi Britanci", rekao je Makron novinarima na kraju sedmočasovne debate sa lokalnim zvaničnicima.





On očekuje da će Britanci eventualno zatražiti dodatno vreme za ponovne pregovore o sporazumu, prenosi Rojters.

Šolc je na Tviteru napisao da je ovo tužan dan za Evropu.

"Mi smo spremni", rekao je on i naglasio da je Bregzit najgora mogućnost za EU, a pre svega Veliku Britaniju.

Predsednica Demohrišćanske stranke (CDU) Anegret Kramp-Karenbauer izrazila je na Tviteru "iskreno žaljenje" zbog odluke britanskog parlamenta, uz ocenu da je "tvrdi Bregzit najgora opcija".

IRSKA: POZICIJA EU JE JASNA PO PITANjU BREGZITA

Pozicija Evropske unije da neće biti novih pregovora po pitanju Bregzita je jasna čak i nakog užasnog poraza u parlamentu, saopštila je sinoć vlada Republike Irske.

"Vlada Irske ponavlja jasnu poziciju Evropskog saveta iznetu na sastanku 13. decembra, kada je rečeno da se o dogovoru o izlasku iz EU neće ponovo pregovarati. To je ponovo rečeno u zajedničkom pismu predsednika Tuska i Junkera u pismu Mejovoj", saopštila je irska vlada, prenosi Rojters.

Dodaje se da vlada Irske, ipak, prepoznaje da bi izlazak Britanije iz EU bez ikakvog dogovora bio haotičan i loš ishod za sve.

"Još nije prekasno da se izbegne ovaj ishod i pozivamo Veliku Britaniju da iznese predlog o prevazilaženju ove prepreke", navodi se u saopštenje.





KNAJSEL OPUŠTENO REAGOVALA NA VEST IZ LONDONA

Ministarka inostranih poslova Austrije Karin Knajsel opušteno je reagovala na vest o odbijanju sporazuma sa EU u britanskom parlamentu.

Knajsel se i dalje nada uređenom istupanju Velike Britanije iz EU.

"Ostanimo mirni i radimo dalje" (Keep calm and carry on), bila je njena reakcija austrijskoj agenciji APA na vest iz Londona.

"Austrija je u svakom slučaju spremna za sva moguća scenarija", poručila je Knajsel.

Ona je podsetila da su Britanci često bilo uzor svojim pragmatizmom.

"Ne treba da najstarijem demokratskom sistemu dajemo savete. Međutim, želim im da u ovom teškom trenutku ponovo otkriju tu sposobnost i potrebnu opuštenost, kako bi se došlo do rešenja kojim bi se duoročno sačuvali interesi njihove zemlje", kazala je Knajsel.

Ona je istakla da bi bilo loše po Veliku Britaniju, loše po Evropu i loše po privredu ako bi posle galsanja u skupštini bila nastavljena faza nesigurnosti.

Važno je da se prava pogođenih građana, Austrijanaca u Velikoj Britaniji i Britanaca u Austriji zaštite, poručila je Knajsel.

BARNIJE: UBRZANE PRIPREME ZA BREGZIT BEZ SPORAZUMA

Glavni evropski pregovarač za Bregzit Mišel Barnije rekao je danas da EU ubrzava pripreme za neorganizovani izlazak Velike Britanije iz Unije nakon što je britansko odbacivanje predloženog sporazuma ostavilo Brisel "u većem strahu nego ikad da postoji opasnost" od Bregzita bez sporazuma.

Barnije je izrazio žaljenje zbog odbijanja plana koji je postigao s premijerkom Terezom Mej i rekao da bi bilo koji budući sporazum morao da uključi i usvajanje sporazuma o izlasku iz EU.

Prema njegovim rečima, "šta god da se desi, usvajanje sporazuma o povlačenju je neophodno, to je preduslov".